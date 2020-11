Düsseldorf: Busfahrer will nur helfen – und wird übel zugerichtet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich ein unfassbares Gewaltverbrechen in Düsseldorf. (Symbolbild)

Düsseldorf. Unglaublicher Überfall in Düsseldorf!

Zwei Männer hatten es auf einen jungen Busfahrer abgesehen. Nun fahndet die Polizei in Düsseldorf nach den beiden Männern.

Düsseldorf: Busfahrer wird brutal attackiert

Dem Polizeibericht zufolge kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Düsseldorf zu einem Gewaltverbrechen, in dem ein 30-jähriger Busfahrer attackiert wurde.

Dieser fuhr mit dem leeren Linienbus zurück in den Betriebshof, um dort seine Schicht zu beenden. Auf dem Weg dahin traf er auf einen Mann, der sich augenscheinlich in Not befand. Um der Sache auf den Grund zu gehen und zu helfen, hielt der Busfahrer an und öffnete die Türen.

In dem Moment erscheint ein zweiter Mann. Beide drängen sich in den Bus und weisen den Fahrer an, sie zu fahren. Als sich der 30-Jährige weigert, wird er brutal von den beiden Männern attackiert.

So werden die Tatverdächtigen beschrieben:

20 bis 22 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

der Erste ist rothaarig mit auffallend blassem Gesicht und einer molligen Statur

der Zweite ist auffallend dünn und trug zur Tatzeit eine Basecap

beide Täter sprachen akzentfrei Deutsch

Mit Schlägen und Tritten wurde der Busfahrer schwer verletzt, jedoch gelang es ihm aus dem Bus zu fliehen. Die Täter verschwanden daraufhin. Jetzt sucht die Polizei Düsseldorf nach den beiden Männern. Entsprechende Hinweise werden mit 1.000 Euro belohnt. (neb)