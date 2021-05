Düsseldorf: Im Marienhospital in Pempelfort wurde ein Feueralarm ausgelöst. Die Mitarbeiter reagierten geistesgegenwärtig. (Symbolbild)

Düsseldorf: Brand in Krankenhaus – Angestellte reagieren geistesgegenwärtig

Düsseldorf. Feueralarm am Mittwochmorgen im Marienhospital in Düsseldorf!

Die automatische Brandmeldeanlage des Krankenhauses hatte gegen 9.52 Uhr ein Feuer im Keller des Krankenhauses registriert. Daraufhin rückte die Feuerwehr zum Klinikum an der Rochusstraße in Düsseldorf-Pempelfort aus.

Doch auch das Personal des Marienhospitals blieb nicht tatenlos.

Düsseldorf: Feueralarm im Marienhospital

Die Brandursache war nämlich lediglich ein Drucker im Kellergeschoss der Klinik. Die Krankenhaus-Mitarbeiter hatten nicht einfach auf die Feuerwehr gewartet, sondern die Flammen an dem Gerät kurzerhand selbst mit einem Feuerlöscher erstickt.

Inzwischen ist der #EinsatzfuerDuesseldorf beendet. Der Bereich wurde vom Rauch befreit. Elektrogerät nach draußen gebracht. Hier geht es zu #Presse-meldung der #FwDus⤵️https://t.co/1s4SMegqZk — Feuerwehr Düsseldorf (@BFDuesseldorf) May 12, 2021

Die Feuer, die bereits mit einem Atemschutztrupp das Gebäude betreten hatte, konnte den ausgebrannten Drucker direkt mit ins Freie nehmen und sofort mit Lüftungsmaßnahmen für das Kellergeschoss beginnen.

Feuerwehr lobt „vorbildliches“ Verhalten der Klinik-Mitarbeiter

Die Feuerwehr Düsseldorf lobt das Verhalten des Klinikpersonals als „vorbildlich“. Hätten die Mitarbeiter nicht so schnell eingegriffen, hätten die Flammen möglicherweise auf weitere Bereiche des Krankenhauses übergreifen können.

Doch so konnte der Einsatz bereits nach 90 Minuten abgeschlossen werden. Der Feuerwehreinsatz verlief sogar so effektiv, dass nicht einmal der Krankenhausbetrieb währenddessen eingestellt werden musste. (at)