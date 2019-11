Düsseldorf: Bombe entschärft! Weiterhin Bahn-Chaos im Ruhrgebiet?

Noch am Abend muss die Bombe in Düsseldorf entschärft werden. (Symbolfoto)

Düsseldorf. Der Blindgänger in Düsseldorf ist entschärft! Bei Bauarbeiten wurde in Düsseldorf-Derendorf am Montagnachmittag eine Fünf-Zentner-Bombe entdeckt.

Gegen 20.10 Uhr konnte die Bombe entschärft werden.

Bombenfund in Düsseldorf zog Bahn-Chaos im Revier nach sich

Die Bombe wurde an der Rose-Ausländer-Straße an der Ecke zur Elfriede-Bial-Straße gefunden. Alle Menschen, die im Radius von 250 Metern wohnen, mussten ihre Wohnungen verlassen. Nach Schätzungen der Stadt waren 9000 Menschen direkt betroffen.

Im äußeren Bereich waren 5700 Menschen betroffen, die während der Entschärfung ihr Haus nicht verlassen durften.

Damit die Bombe entschärft werden kann, müssen bis 19 Uhr in einem Radius von 250 Metern um die Fundstelle alle Bewohner ihre Wohnungen verlassen haben. Im Radius bis 500 Meter dürfen sie während der Entschärfung in ihren Wohnungen bleiben, aber sich nicht im Freien aufhalten. pic.twitter.com/fHS9zilAnt — Stadt Düsseldorf (@Duesseldorf) November 4, 2019

Bahn-Verkehr wurde ab 19.30 Uhr eingestellt

Die Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes betrafen auch den Bahnverkehr. Ab 19.30 Uhr wurde der Zugverkehr in dem Bereich eingestellt. Der RE1, RE2, RE6, S1 und S6 waren betroffen. Die Strecke wurde komplett gesperrt, was auch auf das Ruhrgebiet massive Auswirkungen haben dürfte.

Diese Linien sind von der Bombenentschärfung in Düsseldorf betroffen:

RE 1: Aachen – Eschweiler – Düren – Horrem – Köln – Düsseldorf – Düsseldorf Flughafen – Duisburg – Essen – Bochum – Dortmund – Hamm

RE 1: Hamm – Dortmund – Bochum – Essen – Duisburg – Düsseldorf Flughafen – Düsseldorf – Köln – Horrem – Düren – Eschweiler – Aachen

RE 2: Düsseldorf – Duisburg – Essen – Gelsenkirchen – Recklinghausen – Münster

RE 2: Münster – Recklinghausen – Gelsenkirchen – Essen – Duisburg – Düsseldorf

RE 6: Köln/Bonn-Flughafen – Neuss – Düsseldorf – Düsseldorf Flughafen – Duisburg – Essen – Dortmund – Hamm – Bielefeld – Herford – Minden

RE 6: Minden – Herford – Bielefeld – Hamm – Dortmund – Essen – Duisburg – Düsseldorf Flughafen – Düsseldorf – Neuss – Köln/Bonn-Flughafen

S 1: Dortmund – Bochum – Essen – Mülheim (Ruhr) – Duisburg – Düsseldorf – Solingen

S 1: Solingen – Düsseldorf – Duisburg – Mülheim (Ruhr) – Essen – Bochum – Dortmund

S 6: Essen – Ratingen Ost – Düsseldorf – Langenfeld (Rheinl) – Köln

S 6: Köln – Langenfeld (Rheinl) – Düsseldorf – Ratingen Ost – Essen

S 11: Düsseldorf Flughafen Terminal – Düsseldorf – Neuss – Dormagen – Köln – Bergisch Gladbach

S 11: Bergisch Gladbach – Köln – Dormagen – Neuss – Düsseldorf – Düsseldorf Flughafen Terminal

Ab 19.20 Uhr greifen folgende Konzepte:

RE 1 wird wie der RE 6 zwischen Duisburg und Düsseldorf über Neuss umgeleitet.

RE 2 wendet in Duisburg Hbf. Teilausfälle zwischen Duisburg Hbf und Düsseldorf Hbf.

S1 aus Dortmund Hbf wendet in Düsseldorf-Unterath und aus Solingen Hbf in Düsseldorf Hbf

S11 aus Köln wendet in Düsseldorf-Wehrhahn. Teilausfälle zwischen Düsseldorf-Wehrhahn und Düsseldorf Flughafen Terminal.

S6 aus Köln wendet in Düsseldorf Hbf und aus Essen Hbf wendet in Kettwig.

Auch Busse und Bahnen von der Entschärfung betroffen

Auch Passagiere der Rheinbahn mussten mit Einschränkungen rechnen. Die Straßenbahnlinie 704 musste ab 18 Uhr und die Linie 701 ab 18.30 Uhr ihre Fahrten bis zum Ende der Entschärfung einstellen.

Die Buslinien 834 wird ab 18 Uhr umgeleitet und die Linien 733, 752, 754, 758, 776 und SB 55 werden ab 18.30 Uhr den gesperrten Bereich umfahren.

Auch die Hochschule Düsseldorf lag im engeren Radius. Studenten mussten die Uni früher verlassen. Die Moschee an der Münsterstraße musste ebenfalls bis 19 Uhr geräumt sein.

