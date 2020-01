In Düsseldorf wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. (Archivbild)

Düsseldorf: Bombenfund in der Landeshauptstadt ++ 30.000 Menschen betroffen ++ Entschärfung noch heute ++

Düsseldorf. Bombenfund in Düsseldorf! Bei Bauarbeiten wurde am Freitagmittag auf dem Gelände der ehemaligen Justizvollzugsanstalt (JVA) in Düsseldorf-Derendorf eine Bombe gefunden.

Der Blindgänger - eine englische Zehn-Zentner-Bome mit Aufschlagzünder - muss noch am Freitag an der Ulmenstraße entschärft werden. Nach ersten Auswertungen sind 30.000 Menschen in Düsseldorf von der Evakuierung betroffen.

Düsseldorf: Bombenfund in Landeshauptstadt - Evakuierung noch am Freitag

Zwei Altenheime liegen im Evakuierungsradius und müssen geräumt werden. Das Krisenmanagement der Stadt ist alarmiert und tagt aktuell, teilte die Stadt am Mittag mit.

Bei Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen JVA in Düsseldorf Derendorf wurde am Freitagvormittag eine englische 10-Zentern Bombe gefunden. Die Entschärfung ist für den heutigen Tag geplant. Nach den ersten Auswertungen sind rund 30.000 Menschen von der Entschärfung betroffen. — Stadt Düsseldorf (@Duesseldorf) January 17, 2020

Danach wolle man Details zum Ablauf der Bombenentschärfung mitteilen.

Wir berichten weiter. (js)