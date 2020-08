Düsseldorf: Drama im Rhein! 18-Jähriger geht beim Baden unter – Feuerwehr hat keine Hoffnung mehr

Düsseldorf. Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei am Sonntag in Düsseldorf!

Am Sonntagnachmittag ist es in Düsseldorf zu einem schrecklichen Unfall am Rhein gekommen. Ein Mann ist am Paradiesstrand in Düsseldorf beim Baden im Rhein untergegangen. Seitdem wird er vermisst. Gegen 16.07 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert.

Düsseldorf: Mensch im Rhein vermisst

Stundenlang suchten Feuerwehr und Polizei mit Tauchern, einem Hubschrauber und Rettungsbooten intensiv nach dem Verschwundenen in umliegenden Bereichen der Stelle, in der er in den Rhein gesogen wurde. Gegen 19.45 Uhr wurde die Suche erfolglos abgebrochen, wie die Feuerwehr auf Anfrage von DER WESTEN mitteilt.

Das ist der Rhein:

1.232,7 Kilometer lang

damit der zehntlängste Strom in West- und Mitteleuropa

Quellgebiet liegt überwiegend im Schweizer Kanton Graubünden

Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass der Mann tot ist. Doch auch eine Leiche konnte bislang nicht geborgen werden.

Wenig Hoffnung bei den Rettungskräften

Wie Feuerwehrsprecher Christopher Schuster am Montagmorgen gegenüber DER WESTEN mitteilte, wird die Suche nach dem 18-Jährigen am Montag nicht wieder aufgenommen. „Wir haben gestern alles, was möglich ist, bereits erschöpft“, so Schuster. „Sollte er wirklich in den Schiffahrtsweg gezogen sein, ist eine Suche dort nicht möglich.“

Wie der „Express“ berichtet, handelt es sich bei dem Vermissten um einen 18-jährigen Mann. Seine Freunde sollen noch versucht haben, ihn zu retten, doch ohne Erfolg.

Auch in Herne hat sich am Wochenende ein tragisches Unglück abgespielt. Ein Mann ist am Samstagabend tot aus dem Rhein-Herne-Kanal geborgen worden. Zeugen berichteten, dass er zum Baden ins Wasser gegangen und nicht mehr zurückgekommen sei. Hier mehr dazu>>> (cs)