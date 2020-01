Düsseldorf: Auto versinkt in Wassergraben auf der Kö – fünf Verletzte

Düsseldorf. Dramatische Szenen in Düsseldorf: Auf der Königsalle rutschte am Dienstag ein Auto in den Wassergraben an der Königsallee zwischen beiden Fahrtrichtungen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Fahrfehler beim Parken zu dem Unfall geführt haben, so ein Polizeisprecher.

Am Steuer saß eine 79-jährige Frau, ihr 82-jähriger Ehemann befand sich ebenfalls im Fahrzeug. Bei dem Vorfall touchierte der Wagen noch einen Fußgänger, bevor er das Geländer durchbrach und über die Böschung ins Wasser stürzte.

Das ältere Pärchen trieb in ihrem Wagen in Richtung Mitte des Kanals. Wer weiß, was passiert wäre, wenn sich nicht zwei mutige Passanten als Retter in der Not erwiesen hätten. Sie sprangen ins Wasser und retten die beiden Personen aus dem Auto. Der Wagen trieb anschließend noch einige Zeit wie ein Boot im Kanal, bevor er vollständig versank.

Später konnten Feuerwehrleute das Fahrzeug mithilfe eines Krans bergen. Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Personen leicht verletzt: Der Fußgänger, der von dem Auto touchiert wurde sowie die beiden Fahrzeuginsassen und ihre Retter, die alle leichte Unterkühlungen erlitten. (at mit dpa)