Düsseldorf: Angriff auf Straßenbahn – vier Verletzte

In Düsseldorf hat ein Unbekannter eine Flasche durch das Fenster einer Straßenbahn geschleudert. (Archivbild)

Was für ein Schock für die Fahrgäste: Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages hat ein Unbekannter eine Wodkaflasche durch das geschlossene Fenster einer Straßenbahn in Düsseldorf-Lierenfeld geschleudert, mehrere Menschen wurden verletzt.

Gegen 20.45 Uhr am Mittwoch war die Bahn der Linie 705 auf der Karl-Geusen-Straße stadtauswärts unterwegs.

Düsseldorf: Wodkaflasche durchschlägt Scheibe

Plötzlich durchschlug eine Wodka-Flasche ein Fenster der Straßenbahn, vier Menschen wurden durch umherfliegende Glassplitter verletzt.

Nach Angaben von Zeugen müsste sich der Täter etwa auf Höhe einer Tankstelle an der Karl-Geusen-Straße (Hausnummern 161-171) befunden haben, als er die Flasche warf.

Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 0211/8700 zu melden. (pen)