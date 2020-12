Düsseldorfer Altstadt: 120 Jugendliche umzingeln die Polizei – sie haben nur ein Ziel

In der Düsseldorfer Altstadt ist am Samstag ein Polizeieinsatz komplett eskaliert.

Düsseldorf. Am Samstagabend ist in der Düsseldorfer Altstadt ein Polizeieinsatz komplett eskaliert. 120 Jugendliche Einsatzkräfte legten sich mit der Polizei an, umzingelten einen Streifenwagen.

Der Mob wollte einen 16-Jährigen befreien, den die Beamten kurz zuvor in der Düsseldorfer Altstadt festgenommen hatten. Herbert Reul wählt drastische Worte.

Mob in der Düsseldorfer Altstadt: „Vorfälle erschüttern mich“

„Die Vorfälle am Wochenende in der Düsseldorfer Altstadt erschüttern mich“, sagte der NRW-Innenminister. „Wenn junge Leute sich zusammenrotten und Polizistinnen und Polizisten attackieren, dann geht das weit über das Erträgliche hinaus“, so Reul, der „klare Konsequenzen“ für die Täter fordert.

Zuvor hatte nach Angaben der Polizei eine große Gruppe 16- bis 25-Jähriger in der Düsseldorfer Altstadt randaliert. Anrückende Mitarbeiter des Ordnungsamts und der Polizei seien angegriffen worden. Die Beamten identifizierten einen 16-Jährigen als Rädelsführer. Als die Polizei ihn in den Streifenwagen stecken wollte, eskalierte die Situation.

Jugendliche klettern auf Polizeiauto in Düsseldorfer Altstadt

Die Jugendlichen umzingelten den Wagen und stoppten ihn so, teilte die Polizei mit. „Störer versuchten die Fahrzeugtüren zu öffnen und forderten lautstark die Befreiung des festgenommenen Tatverdächtigen.

Einzelne Jugendliche kletterten dabei sogar auf den Streifenwagen, so die Polizei am Wochenende.

Polizei macht erschreckende Entdeckung in Hose des Jugendlichen

Die Stadt teilte am Montagabend mit, dass der Ordnungsdienst den 16-Jährigen vorher festgehalten hätte. Immer wieder habe er versucht, sich an die Hosentasche zu fassen. Später fanden die Beamten einen Hammer mit 27 Zentimeter langem Stiel in seiner Hose.

„Der Festgehaltene konnte schließlich gemeinsam überwältigt und in ein Streifenfahrzeug der Polizei gebracht werden“, schilderte die Stadt.

Das ist die Bilanz der Eskalation in der Düsseldorfer Altstadt

„Der gesamte Einsatz wurde von weiteren Personen durch Unterschreiten des Mindestabstandes und teilweise gleichzeitiges Filmen mit dem Handy gestört und erschwert“, teilte die Polizei weiter mit.

Am Ende nahmen die Einsatzkräfte zehn Jugendliche vorläufig fest und übergaben sie später wieder an ihre Eltern. Zur Aufarbeitung der Vorwürfe wegen Widerstandes, Landfriedensbruchs, Gefangenenbefreiung, Nötigung und Sachbeschädigung will die Polizei auf Videomaterial aus festinstallierten Kameras in der Düsseldorfer Altstadt zurückgreifen. (ak mit dpa)