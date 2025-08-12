Rasierklingen unter AfD-Stickern vor Kommunalwahl in NRW aufgetaucht – „Passt auf Euch auf“

In Düsseldorf sorgt ein brisantes (und gefährliches) Thema für Aufregung: Aufkleber mit AfD-Logo, die angeblich mit Rasierklingen auf der Rückseite versehen sind, tauchen in mehreren Stadtteilen auf.

Das Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ warnt nun eindringlich auf Facebook – und zeigt Fotos, die sofort zahlreiche wütende Kommentare auslösen. Jetzt meldet sich auch die Polizei zu Wort …

Rasierklingen unter Stickern: Bündnis aus Düsseldorf reagiert

Laut dem Bündnis „Düsseldorf stellt sich quer“ wurden die gefährlich präparierten Sticker unter anderem im Bereich Hofgarten, an den Rheinterrassen und in Pempelfort entdeckt. Auf den geposteten Bildern ist zu sehen, dass sich auf der Rückseite der Aufkleber Rasierklingen befinden sollen. Jetzt warnt das Bündnis auf Facebook vor den Gefahren dieser Praxis: „Das ist kein dummer Streich – das ist vorsätzliche Körperverletzung“, heißt es in einem der Beiträge. Kein Wunder, denn jeder, der versucht, die Sticker zu entfernen, könnte sich ernsthaft verletzten.

Die Initiative vermutet, dass die Tat aus dem rechten Spektrum stammt. „Eine Partei, deren Anhänger- und Wählerschaft zu derartigen Methoden in Wahlkampfzeiten greifen, handelt nicht demokratisch. Die AfD und ihre Wähler:innen sind eine Gefahr für unsere Gesellschaft.“ Und weiter: „Das Verbreiten von extrem rechter Wahlwerbung ist schon eine Zumutung, das Präparieren mit Rasierklingen ist kriminell. Es zeigt, mit welcher Gesinnung hier Politik gemacht wird.“

Auch viele User auf Facebook sind wütend. So schreibt ein Nutzer: „Kranke Leute!“ Auch ein anderer fügt hinzu: „Zum Entfernen von Aufklebern empfehlen sich: Japanspachtel, Eiskratzer (gibt auch kleine) oder ein Ceranfeldschaber (das Ding für den Herd).“ Ein anderer dagegen meint: „Das kann genauso gut eine Fake Aktion von links sein.“

Polizei ermittelt – bisher wurden keine präparierten Sticker gefunden

Auf Nachfrage des „WDR“ nimmt der Düsseldorfer Kreisverband der AfD klar Stellung. So betont Kreissprecher Elmar Salinger: „Aufkleber gehören nicht zum Wahlkampfrepertoire bei uns in Düsseldorf. Wir verteilen auch keine Aufkleber an unseren AfD Düsseldorf Infoständen.“ Darüber hinaus lehne man diese Art der Wahlwerbung grundsätzlich ab: „Weil wir generell die massive Verschmutzung unserer Städte mit Graffitis und Aufklebern strikt ablehnen.“

Der Fall bleibt also weiterhin rätselhaft. Denn auch die Polizei aus Düsseldorf betont gegenüber DER WESTEN, dass sie zwar Kenntnis von dem Facebook-Post haben, jedoch im Zuge ihrer Ermittlungen keine präparierten Aufklebern finden können. Trotz allem, läuft bereits eine „Anzeige gegen unbekannt.“

Weiter betont der Pressesprecher gegenüber DER WESTEN, dass man, falls man solch einen Sticker finden sollte, sofort die Polizei anrufen solle. Diese könnten dann die Ermittlungen aufnehmen – zuerst auf Facebook den Fall zu veröffentlichen, wäre der falsche Weg.







