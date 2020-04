DSDS-Star aus NRW: Schock für 21-Jährigen – „Was ist, wenn ich...?!“

Vor drei Jahren bekam Sandro Brehorst bei DSDS die Goldene CD von Jury-Mitglied Michelle. Der Sänger aus Werne (NRW) schaffte es damals bis in die Mottoshows, für den Sieg reichte es am Ende trotzdem nicht.

Doch DSDS ist für den heute 21-Jährigen Geschichte. In der Gegenwart sitzt Sandro Brehorst in der russischen Hauptstadt Moskau fest.

DSDS: Ex-Teilnehmer sitzt in Moskau fest

Die „Ruhr Nachrichten“ begleiten den Sänger bei seinem verzweifelten Versuch, wieder nach Deutschland zu kommen. In einem Videotagebuch berichtet Brehorst aus Russland.

Sandro Brehorst. Foto: imago images / Future Image

Zwei Rückflüge nach Deutschland wurden schon gestrichen, bei anderen schaffte Brehorst es nicht auf die Passagierliste. Doch nun schien sich eine neue Gelegenheit zu ergeben: Am vergangenen Montag flog eine Maschine von Moskau nach Madrid.

Brehorst will nicht nach Spanien fliegen

Obwohl der Flug mehr als 500 Euro kostete, wollte Brehorst zunächst ein Ticket buchen. Nach einem ausführlichen Gespräch mit seinen Eltern entschied sich der 21-Jährige allerdings doch dagegen. Warum?

„Wir haben uns vorgestellt, was ist, wenn ich nach Madrid fliege und sitze dort fest?!“ In Madrid hätte sich Brehorst auf die Schnelle ein Hotel suchen müssen. In Moskau kann er immerhin bei seiner Verlobten unterkommen.

Warten auf eine neue Chance

Auch die hohen Infektionszahlen in Spanien hätten ihm Sorgen gemacht, erzählt Brehorst den „Ruhr Nachrichten“. Vorerst bleibt ihm also nichts anderes übrig, als auf einen neuen Flug in Richtung Heimat zu warten. (nr)