DSDS (RTL): Kandidatin aus Köln kriegt Casting-Verbot von Freund – und reagiert bemerkenswert

Köln. Eingefleischten DSDS-Fans wird am Samstagabend eine Kandidatin bekannt vorgekommen sein. Denn: Isabell Heck war bereits im Jahr 2014 dabei.

Damals schaffte es die 24-Jährige sogar in den Recall. Doch weil ihr Freund mit der DSDS-Teilnahme nicht einverstanden war, beschloss Heck freiwillig auszusteigen.

DSDS (RTL): Kandidatin aus Köln erneut im Casting

Nun will es Isabell Heck erneut bei der Castingshow versuchen. „Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich zeigen will und ich weiß, wie und wo ich im Leben stehe“, erklärt sie.

Die 24-Jährige weiter: „Ich bin niemand, der ausruht, wenn er etwas in den Schoß gelegt bekommt und möchte, dass man sieht, dass ich dafür arbeite.“

Hoher Aufwand für Auftritte

Schon seit Jahren singt Isabell Heck in einer Hochzeitsband in Bayern. Sie selbst beschreibt die Gruppe als ihre zweite Famile. Daher pendelt die 24-Jährige fast jedes Wochenende von Köln in ihre alte Heimat, um bei den Auftritten dabei sein zu können.

„Ich habe oft überlegt und mit meinen Bandkollegen darüber gesprochen, ob das machbar ist“, erzählt Heck dem „Express“.

„Macht das überhaupt Sinn, lohnt sich das wirklich? Ich arbeite ja auch Vollzeit, muss mir für manche Freitags-Auftritte dann Urlaub nehmen. Und im Zug oder Auto kann ich nichts Produktives machen“, so die 24-Jährige.

Schafft es Isabell Heck nochmal in den Recall?

Dieter Bohlen sitzt seit 2002 in der Jury von DSDS. Foto: Henning Kaiser / dpa

Zum DSDS-Casting hatte es die Wahl-Kölnerin jedenfalls nicht ganz so weit. Ob sie die Jury nach 2014 ein zweites Mal von sich überzeugen kann, wird sich zeigen. Das einzig verbliebene Jury-Mitglied von damals ist Pop-Titan Dieter Bohlen.

Die nächste DSDS-Folge läuft am Samstag um 20.15 Uhr bei RTL. (nr)