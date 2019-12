Drei Tote in NRW: Polizei schlägt Alarm – und warnt vor Inhalt dieser kleinen Tütchen

Aachen. Die Simpsons, Scobby-Doo und Co. – sie sehen aus wie eine Kinderüberraschung aus dem Supermarkt, doch ihr Inhalt kann tödlich enden!

Die Rede ist von „Legal Highs“. Die Designerdroge kostete in NRW offenbar schon drei Menschen das Leben. Jetzt warnt die Aachener Polizei vor der gefährlichen Substanz in scheinbar harmloser Verpackung.

NRW: Polizei warnt vor Designerdroge

Bei einem Einsatz Ende November wurde in Eschweiler eine größere Menge an Drogen durch die Polizei sichergestellt. Auf die Drogen kamen die Beamten dabei nur durch Zufall. Ein Zeuge hatte den Notruf gerufen, weil sich ein Mann an der Außenseite eines Balkons festhielt und um Hilfe rief. Der 35-jährige Mann aus Spanien konnte vom Dach gerettet werden. Es stellte sich heraus, dass es zuvor zu einem Streit mit seinem Schwager gekommen war.

Die beiden Männer waren nach NRW gekommen, um hier Urlaub zu machen. Doch neben Reisekoffern entdeckten die Beamten 600 Gramm Chrystal Meth, mehrere Hundert Gramm Kokain und über 2000 Tütchen „Legal Highs“. Die wurden zur chemischen Untersuchung ins LKA gebracht.

Ende November stellten die Beamten in einer Wohnung die Drogentütchen sicher. Foto: Polizei Aachen

Das Ergebnis ist besorgniserregend: in drei Fällen geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Einnahme der Droge wahrscheinlich zum Tod führte.

Die Polizei warnt, dass die genaue Zusammensetzung der Designerdroge nicht erkennbar und damit die Wirkung unkalkulierbar sei. Die Plastikverpackungen täuschen durch das auffällige Design über die Gefährlichkeit und Illegalität hinweg, so die Polizei weiter.

Auch 600 Gramm Chrystal Meth und mehrere Hundert Gramm Kokain fanden die Ermittler. Foto: Polizei Aachen

Außerdem seien die Tütchen mit dem Hinweis „NOT FOR HUMAN CONSUMPTION“ („nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt“) versehen. Der Umgang mit solchen Substanzen ist nach dem Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz strafbar.

------------------

Das sind „Legal Highs“:

„Legal Highs“ sind psychoaktive Substanzen

Die Zusammensetzung der Drogen ist oft nicht klar und somit sehr gefährlich

Oft werden unter anderem Kräutermischungen, Lufterfrischer, Badesalze oder Reinigungsmittel untergemischt

Die Drogen werden in bunten Plastikverpackungen angeboten, was sie als harmlos erscheinen lässt

Die Polizei warnt eindrücklich vor der Wirkung der Stoffe

Sie geht von drei Todesopfern allein in NRW aus

------------------

Polizei rät: Sofort Arzt aufsuchen

Solltest du „Legal Highs“ oder ähnliche Stoffe genommen haben, rät die Polizei sofort einen Arzt aufzusuchen. Es besteht ein erhebliches Gesundheitsrisiko. Solltest du von Personen wissen, die diese Stoffe erworben oder konsumiert haben, verständige Polizei und Rettungsdienste.