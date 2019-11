Drama in NRW: Frau (28) stirbt nach Pilz-Vergiftung – sieben weitere Menschen in Klinik

Gleich sieben Menschen befinden sich in NRW in ärztlicher Behandlung, weil sie einen giftigen Pilz gegessen haben. Für eine 28-Jährige aus Kaarst bei Neuss kam jede Hilfe zu spät. Sie ist an der Folgen der Pilzvergiftung gestorben.

NRW: Vergiftung durch Knollenblätterpilz

Die 28-Jährige und ihre Eltern, sowie eine andere Familie aus Rommerskirchen haben in verschiedenen Gebieten Pilze gesammelt und dabei offenbar den giftigen Knollenblätterpilz mit einem essbaren Pilz verwechselt.

Die Familien sollen den sogenannten Knollenblätterpilz gegessen haben. Foto: imago images / imagebroker

Am Donnerstag sind die Eltern aus Kaarst und die 28-Jährige ins Krankenhaus gebracht worden. Ihre Eltern wurden auch behandelt, berichtet ein Sprecher des Rhein-Kreises Neuss gegenüber Dpa. Die 28-Jährige starb dort an der Vergiftung.

Auch eine andere Familie wurde zu der Zeit eingeliefert. Zuerst seien nur drei Erwachsene aus Rommerskirchen behandelt worden, später kam auch noch der 12-Jährige Sohn dazu. Seine vierjährige Schwester wurde prophylaktisch ebenfalls untersucht.

Gesundheitszustand der Familien ist nicht bekannt

Der Sprecher des Kreises betont gegenüber Dpa: „Die beiden Fälle sind unabhängig voneinander“.

Der Gesundheitszustand der Betroffenen sei den Behörden nicht bekannt, da sie in unterschiedlichen Krankenhäusern untergebracht worden sind. (lmd mit dpa)