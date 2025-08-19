Fan trifft „Drake“ in Düsseldorf – er ahnt nicht, was der Superstar mit ihm vorhat

Er ist einer der absoluten Superstars der Musikindustrie. Wo auch immer Drake auftaucht, herrscht Ekstase. So auch in Köln. Auf seiner „$ome $pecial $hows 4EU“-Tour spielt der kanadische Rapper insgesamt drei Konzerte in der Lanxess-Arena.

Doch den Großteil seiner Freizeit verbrachte Drake nicht etwa in der Domstadt. Stattdessen wurde der Superstar mehrfach in Düsseldorf gesichtet. Das hat sich auch schnell unter seinen Fans herumgesprochen. Einige versuchten ihr Glück, Drake in der NRW-Landeshauptstadt abzufangen. Einer, der dabei ganz besonderen Einsatz zeigte, sollte belohnt werden, wie die „Rheinische Post“ berichtet.

Fan trifft Drake und erhält Riesen-Versprechen

Demnach hat der Düsseldorfer Taylan (20) rund um die Drake-Konzerte in Köln mehrfach stundenlang auf sein Idol gewartet. So auch in der Nacht von Samstag (16. August) auf Sonntag. Der 20-Jährige hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Nächte vor dem Breidenbacher Hof um die Ohren geschlagen. „Teilweise war ich zehn oder zwölf Stunden dort“, erzählt der eingefleischte Drake-Fan der Zeitung.

Es hatte sich herumgesprochen, dass der Rapper in dem Luxus-Hotel übernachten soll. Und tatsächlich. Nach dem Konzert am Samstag, für das Taylan im Vorfeld Karten bekommen hatte, sollte es vor dem Breidenbacher Hof zum Aufeinandertreffen zwischen Fan und Idol kommen. Gegen 4.40 Uhr sei Drake mit heruntergelassenem Fenster an ihm und einer jungen Frau vorbeigefahren. Beide seien losgerannt.

Drake gibt besonderes Versprechen

Vor der Einfahrt in die Tiefgarage habe sich Drake Zeit für seine beiden Fans genommen. „Ich war so nervös, aber es war einfach ein unfassbares Gefühl“, gab Taylan der „Rheinischen Post“ Einblick in sein Seelenleben. Der Rapper habe die beiden Fans sehr wertgeschätzt und sich sogar ihre beiden Instagram-Kontakte besorgt.

Und das ist noch nicht alles. Bevor er weiterzog, versprach der Superstar seinen beiden Fans noch Eintrittskarten für das letzte der drei Köln-Konzerte am Montag (18. August). Ein Aufeinandertreffen, dass die Taylan und die junge Frau wohl nie vergessen werden.