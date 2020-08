Dr. Oetker: Konzern aus NRW mit neuem Konzept – du glaubst nicht, was es bald geben wird

Dr. Oetker steht für eine Vielzahl an Lebensmitteln. Das Sortiment reicht von Tiefkühl-Pizzen über Müsli bis zu Backmischungen.

Doch das, was Dr. Oetker jetzt plant, ist etwas vollkommen Neues.

Dr. Oetker: Konzern aus NRW plant jetzt DAS

Wie das „Westfalen Blatt“ unter Berufung auf die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, möchte Dr. Oetker in ein vollkommen neues Gebiet vorstoßen. Dabei spielen auch andere Kontinente eine entscheidende Rolle.

---------------

Das ist Dr. Oetker:

Dr. Oetker hat seinen Stammsitz in Bielefeld

Zur Dr. Oetker-Gruppe gehören circa 400 Firmen

Etwa 34.000 Menschen arbeiten für den Konzern

Dr. Oetker ist ein Familienunternehmen

---------------

Dr. Oetker möchte ein Pudding-Restaurant eröffnen. Der Konzern aus NRW möchte auf drei Kontinenten mit diesem neuen Konzept Fuß fassen. Dafür soll sogar eine neue Kette ins Leben gerufen werden.

Dr. Oetker hat Großes vor

Das Unternehmen möchte in Amerika, Europa und Asien mit einer Kette überzeugen, welcher ein ganz neues Konzept zu Grunde liegt.

---------------

---------------

Der Konzern plane im ersten Jahr drei, im zweiten Jahr fünf und anschließend jedes Jahr mindestens 20 neue Filialen zu eröffnen. Zuerst wolle Dr. Oetker in den USA expandieren und anschließend in Asien und Europa.

Dr. Oetker: DAS ist der Name der neuen Kette

Die neue Kette soll den Namen „Pudu Pudu“ tragen ,welcher an die kleinste Hirschart der Welt angelehnt ist. Hier soll es sich besonders ums eins drehen: Nachtisch.

Dr. Oetker bietet auch viele Backmischungen für Kuchen an Foto: imago images / Waldmüller

Laut dem „Westfalen Blatt“ hat Dr. Oetker bisher nur die Eröffnung eines Stores in Venice Beach bestätigt. Im Mittelpunkt steht hier ein Nachtisch: Pudding. Dieser soll in den neuen Läden in jedweder Geschmacksrichtung verfügbar sein. Dazu soll es noch sehr viele Soßen und Toppings geben. (gb)