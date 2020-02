Dortmund: Unbekannter will Mann auf Gleise schubsen – Polizei fasst Verdächtigen

Dortmund. Am 29. Oktober 2018 gegen 15.35 Uhr soll ein Man versucht haben, einen anderen Mann an der U-Bahn-Station Willem-van-Vloten-Straße in Dortmund auf die Gleise zu schubsen. Die Polizei Dortmund fahndete daraufhin mit Bilder und konnte den Tatverdächtigen ausfindig machen.

Dortmund: Verdächtiger versucht, Mann ins Gleisbett zu schubsen

Der Verdächtige soll nach Zeugenaussagen entschlossen auf den anderen, bisher auch unbekannten Mann an der U-Bahn-Haltestelle zugegangen sein und ihn dann laut angeschrien haben. Anschließend stieß er ihn mit seiner Schulter an den Körper.

Die Stöße waren so hart, dass der Angegriffene fast in das Gleisbett der U-Bahn an der Willem-van-Vloten-Straße fiel. Der Tatverdächtige floh anschließend.

Tatverdächtiger identifiziert

Da die Fahndung der Polizei erfolgreich gewesen ist, konnte die Fahndung zurückgenommen werden. Der Mann sei identifiziert worden, teilte eine Pressesprecherin mit. (vh)