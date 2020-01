Dortmund: Mann soll Ehefrau tot gedrückt haben – ist DAS der Grund?

Dortmund/Hamm. „Vielleicht bin ich ja auf sie gefallen, ich weiß es nicht!“

Die Erklärung von Olaf Holger N. (56) klingt abenteuerlich, als er vom Richter auf die schweren inneren Verletzungen seiner Frau hingewiesen wurde, die zu ihrem Tod geführt hatten. Und doch ist er bei seiner Version geblieben...

Dortmund: Mann soll schwer kranke Ehefrau brutal getötet haben

Auftakt im Toschlagprozess vor dem Landgericht Dortmund! Olaf Holger N. soll am 31. Juli 2019 seine Frau in der gemeinsamen Wohnung in Hamm erst geschlagen, dann ihren Kopf gegen eine Glasvitrine geschmettert haben. Danach soll er so starken Druck auf ihren Brustkorb ausgeübt haben, dass ihre Rippen gebrochen waren.

Sie ist an ihren inneren Verletzungen gestorben, die N. laut Staatsanwaltschaft billigend in Kauf genommen haben soll. Besonders dramatisch: Seine Frau war schwer krank, litt an COPD im Endstadium – eine unheilbare Lungenerkrankung, die das Atmen mit zunehmendem Fortschreiten immer schwerer macht.

Angeklagter will sich nicht erinnern können

Die Tat will er nicht begangen haben, auch an die Stunden vor dem Tod der Frau will sich N. nicht erinnern können. Der Rentner: „Ich hatte am 30. Juli Geburtstag, meine Frau hatte einen Gin und Martini bestellt, den wir dann getrunken haben. Wir haben uns Fotos aus dem Urlaub angeguckt, ich hatte später Musikvideos auf meinem Laptop laufen. Wir haben die ganze Nacht durchgemacht. Irgendwann hat sich meine Frau auf das Sofa gelegt und ist eingeschlafen.“

N. weiter: „Wir hatten dann wieder Mittag, die Sonne hat geschienen. Ich habe aus einem Nebenraum Zigaretten geholt, die Jalousien runtergezogen, weil es warm wurde. Sie lag da schon auf dem Boden. Ich habe noch gesagt: 'Wach auf, wach auf!' Sie hatte Blut am Kopf, ihre Händen klebten. Ich bin zum Nachbar rüber, er hat dann den Notruf gerufen.“

Richter: „Das glauben Sie doch selbst nicht!“

Auf die Frage des Richters, wie er sich die schweren Brustkorbverletzungen seiner Frau erklären könne, hat er erst von einem Sturz vom Sofa gesprochen. Auf spätere Nachfrage dann jenen Satz, er könne auf dem Weg vom anderen Zimmer zur Jalousie auf sie gefallen sein. Richter Peter Windgätter: „Daran wollen Sie sich jetzt erinnern können? Das glauben Sie doch selbst nicht!“

Olaf Holger N.: „Ich weiß es nicht, ich kann mich nicht erinnern, ich hatte viel getrunken.“ Als die Polizei eingetroffen war, hatte ihnen N. noch mitgeteilt: „Ich habe meine Frau getötet!“ Das habe er laut eigener Aussage nur aus Hilflosigkeit und unter Schock gesagt.

2017 hat er seine Frau geschlagen – angeblich wegen schlechtem Sex!

Brisant: Schon 2017 ist er gegenüber seine Frau handgreiflich geworden. Damals hatte sie die Anzeige gegen ihn zurückgezogen, weil sie ihm verziehen hatte. Der Grund laut ihres Sohnes, der als Nebenkläger im Prozess auftritt: „Er hatte sie geschlagen, weil es im Bett nicht mehr so lief, wie er es gewünscht hatte.“ Hatte sich bei ihm sexueller Frust angestaut, weil seine kranke Frau nicht so konnte, wie er wollte?

Schwester des Angeklagten: „Wenn er trank, wurde er aufbrausend“

N.s Schwester (60) hat bestätigt, dass er ein Alkoholproblem habe. Sie vor Gericht: „Meiner Meinung nach ist er zu früh aus dem Berufsleben ausgeschieden. Wenn er Alkohol getrunken hatte, war er aufbrausend.“ Auch sie hatte jahrelang den Kontakt zu ihrem kleinen Bruder unterbrochen, hat erst wieder zu ihm gefunden, als ihre Mutter schwer krank wurde.

Der Prozess wird am 3. Februar fortgesetzt.