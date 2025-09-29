Stichwahl in NRW: Alle schauen nach Dortmund – doch auch DAS hat es noch nie gegeben

Die Würfel sind gefallen und das Ergebnis ist offiziell: Die Stichwahlen 2025 in den Kommunen in NRW sind entschieden. Dabei sorgten nicht nur die Zahlen zur Wahlbeteiligung für Staunen – auch die Endergebnisse dürften für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

Denn was sich in Dortmund abspielte, lässt viele mit gemischten Gefühlen zurück. Doch das war noch nicht alles: Auch in Münster wurde Geschichte geschrieben …

Wahl-Krimi in Dortmund: SPD verliert

Die SPD muss ihre Koffer packen – zumindest was das Oberbürgermeisterbüro in Dortmund angeht (>> wir berichteten). Bei der Stichwahl setzte sich nämlich CDU-Herausforderer Alexander Kalouti mit 52,9 Prozent deutlich gegen Amtsinhaber Thomas Westphal (SPD) durch, der nur auf 47,1 Prozent kam. Die Freude bei der CDU müsste riesig gewesen sein: Nicht nur wegen des Sieges alleine, sondern auch weil das Ergebnis historisch ist. Denn seit 1946 hatte die SPD in Dortmund ununterbrochen den Oberbürgermeister gestellt.

++ Mehr zu den OB-Stichwahlen in NRW +++

Mit Kaloutis Sieg endet also eine Ära, die fast acht Jahrzehnte lang die Stadt geprägt hat. Doch Dortmund ist nicht die einzige Überraschung in NRW: Auch in Münster gab es eine Premiere: Mit rund 58 Prozent der Stimmen setzte sich Tilmann Fuchs klar gegen seinen CDU-Herausforderer Georg Lunemann durch, der auf 42 Prozent kam. Und somit sitzt zum ersten Mal ein Grüner im Oberbürgermeisterstuhl der Stadt.

AfD scheitert im Ruhrgebiet

Eine Partei, die bei den Stichwahlen eher schlecht als recht abgeschnitten hat, ist die AfD. In gleich drei NRW-Städten – Hagen, Duisburg und Gelsenkirchen – war sie noch im Rennen um das Oberbürgermeisteramt, doch am Ende setzte sich nirgends ihr Kandidat durch.

In Gelsenkirchen musste Norbert Emmerich mit 33,1 Prozent klar gegen die SPD-Herausforderin Andrea Henze (66,9 Prozent) den Kürzeren ziehen. Ähnlich deutlich fiel das Ergebnis in Duisburg aus: Dort gewann der amtierende Oberbürgermeister Sören Link (SPD) mit beeindruckenden 78,6 Prozent gegen AfD-Kandidat Carsten Groß, der nur auf 21,4 Prozent kam.

Mehr News aus NRW:

Die Stichwahlen 2025 zeigen also: In NRW bröckeln die alten Machtverhältnisse und neue politische Gesichter dürfen ihr Können zeigen. Klar ist: Es bleibt spannend – vor allem, wie sich die Kommunen in den kommenden Jahren verändern.