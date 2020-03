Dortmund: Busfahrer schließt die Türen – dann eskaliert die Lage völlig

Dortmund. Miese Attacke auf einen Busfahrer in Dortmund!

Unbekannte haben am Montagabend einen Busfahrer in Lütgendortmund mit Pfefferspray angegriffen. Laut Polizei Dortmund hatte der Bus am Montagabend gegen kurz vor 20 Uhr an der Dellwiger Straße gehalten.

Wie Zeugen berichteten, brüllten drei Fahrgäste im hinteren Teil, weil sich die Tür bereits wieder geschlossen hatte. Der Fahrer öffnete daraufhin erneut die hintere Tür.

Dortmund: Angriff auf Busfahrer mit Pfefferspray

Die drei Fahrgäste stiegen aus. Der Busfahrer nahm an, dass das Trio gegen den Bus getreten hatten, deswegen ging er nach hinten. Völlig unvermittelt griff ihn dann ein etwa 16 Jahre alter Teenager aus der Gruppe mit Pfefferspray an.

Der Busfahrer zog sich zurück, doch der Angreifer setzte ihm nach und sprühte erneut im Bereich der vorderen Einstiegstür Pfefferspray auf den Busfahrer.

--------------------------

--------------------------

Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Ostholzstraße. Den jugendlichen Angreifer hatte ein älterer etwa 50 Jahre alter Mann und ein etwa 16 Jahre altes Mädchen begleitet.

Die drei werden folgendermaßen beschrieben.

Teenager: Etwa 1,60 Meter klein, kurz Haare, schwarze Kappe, Jeans und blaue Weste

Begleiter: Etwa 50 Jahre alt, 1,90 Meter groß, kurze graue Haare, Drei-Tage-Bart. Prägnant: Zur Tatzeit trug er weiße Malerkleidung

Mädchen, etwa 16 Jahre alt, 1,60 Meter klein, dunkle Haar, schwarze lange Jacke.

Wenn du etwas zu den drei Gesuchten weißt, melde dich bitte bei der Polizei Dortmund. (jg)