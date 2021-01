Dortmund: Vier Männer stechen auf Mann (19) ein – brutale Tat mit Machete

Dortmund. Brutale Tat in der Nordstadt von Dortmund!

In der Nacht auf Sonntag haben vier Männer in Dortmund einen 19-Jährigen angegriffen und brutal auf ihn eingestochen. Einer der Tatverdächtigen soll eine Machete bei sich gehabt haben, ein anderer ein langes Messer.

Dortmund: Vier Männer greifen Opfer mit Machete an

Gegen 1.10 Uhr wurde ein 19-jähriger Algerier Opfer in der Parkanlage Heroldwiese an der Straße Oestermärsch in Dortmund eines brutalen Angriffs. Der junge Mann wurde von vier Männern durch Messerstiche schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Sonntagmittag in einer Polizeimeldung mit.

+++ Dortmund: Anwohnerin geht vor die Tür – bei diesem Anblick macht sie sich große Sorgen! „Würde die Polizei rufen“ +++

Das Opfer musste daraufhin im Krankenhaus notoperiert werden. Es besteht noch immer akute Lebensgefahr. Währenddessen hat die Polizei Dortmund eine Mordkommission eingerichtet. Zeugen beschrieben die mutmaßlichen Täter, die vom Tatort aus über die Straße Oestermärsch Richtung Innenstadt flüchteten, so:

Männlich

Bartträger

Kurze schwarze Haare

1,75 bis 1,80 Meter groß

25 - 35 Jahre alt

Südländer

Ein Tatverdächtiger habe eine schwarze Weste, darunter ein weißes Kapuzenshirt, eine dunkle Mütze und eine Jogginghose getragen. Diese Person soll eine Machete mitgeführt haben. Ein weiterer Tatverdächtiger habe eine dunkle Windjacke und eine blaue Jeanshose getragen. Auch diese Person soll bewaffnet gewesen sein - mit einem Messer mit einer Klingenlänge von etwa 30 Zentimeter. Die Tatverdächtigen sollen libanesisches Arabisch gesprochen haben.

--------------------------

Mehr News aus Dortmund:

Corona in Dortmund: Junger Feuerwehrmann ist schockiert – „Ganz schwierige Sache“

Dortmund: Zufall oder Wachablösung? Tesla öffnet ausgerechnet HIER Standort im Ruhrgebiet

Dortmund: Rehe enthauptet! Polizei ermittelt nach bestialischer Tat: „Wer macht so etwas?“

--------------------------

Polizei Dortmund bittet Zeugen um Hinweise

Zeugen, die Hinweise zu der brutalen Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0231 132-7441 bei der Polizei zu melden. (nk)