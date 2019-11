Hier findest du die besten Dönerläden in Deutschland – nur ein Imbiss aus dem Ruhrgebiet dabei!

Wo gibt's den besten Döner in Deutschland? Ein Reiseportal will nun die Antwort gefunden haben.

Wo gibt’s den besten Döner in Deutschland? An dieser Frage sind schon Freundschaften kaputt gegangen – immerhin gehen die Geschmäcker stark auseinander.

Das internationale Reiseportal „Big 7 Travel“ will es nun herausgefunden haben. In einem Ranking listet es die 25 besten Dönerläden in ganz Deutschland auf. Spoiler vorab: Nur ein Dönerladen aus dem Ruhrgebiet taucht in der Top 25 auf.

Beste Dönerläden in Deutschland: Köln ist Hotspot in NRW

Und dann auch noch auf dem allerletzten Rang: Orkide Döner Kebab am Rüttenscheider Stern in Essen. „Big 7 Travel“ bescheinigt dem Imbiss frische Zutaten, die nach Wahl ausgesucht werden können. Den Dönerteller gibt’s entweder mit Pommes oder softem Brot.

Aus NRW sind noch sechs weitere Restaurants vertreten: Oruc Kebab (Rang 20.), Büyük Harran Doy Doy (18.), Kebapland (13.), Mangal Döner (6.) – die Kette von Lukas Podolski – allesamt in Köln, My Gemüse Döner (19.) in Düsseldorf und Vivats Grill (3.) in Bonn.

Nur eine Dönerschmiede aus Ostdeutschland

Platz eins belegt die Dönerschmiede „Alaturka“ aus Stuttgart. Zwar seien die Warteschlangen lang, doch die Zutaten sind frisch, das Brot selbstgemacht und das Fleisch käme aus der Gegend, so das Portal „Big 7 Travel“.

Mehr zum Döner:

Döner Kebab (türkisch: "sich drehendes Grillfleisch") kommt aus der Türkei

Döner im Brot ist vermutlich in den 1970ern in Deutschland erfunden worden

Mittlerweile gibt es auch vegetarische Döner mit Gemüse statt Fleisch

Serviert wird der Döner im Fladenbrot (Pide) oder auch als Dürüm Döner (gerollt)

Mit Olive Tree aus Leipzig (Platz 12) schafft es dabei immerhin auch eine Döner-Schmiede aus den Neuen Bundesländern ins Ranking. (mb)