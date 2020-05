dm: Polizei sucht Räuber mit auffälligen Merkmalen – daran kannst du ihn erkennen

dm: Ein Mann hat in Köln eine Kassiererin mit einem Messer bedroht. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach ihm.

Köln. Es ist die Horror-Vorstellung eines jeden Kassierers: ein bewaffneter Überfall! Doch genau das erlebte eine Mitarbeiterin eines dm in Köln.

Am Abend des 20. Februar wurde die 51-jährige dm-Kassiererin von einem Mann mit einem Messer bedroht. Nun hat sich die Polizei Köln für eine Öffentlichkeitsfahndung entschieden und Überwachungsaufnahmen des Tatverdächtigen bereitgestellt.

dm: Polizei fahndet mit Fotos nach bewaffnetem Räuber

Die Tat ereignete sich gegen 20 Uhr in der dm-Filiale auf der Kalker Hauptstraße in Köln. Zunächst schien es keinen Grund zur Besorgnis zu geben. Der Verdächtige soll seine Waren ordnungsgemäß auf das Kassenband gelegt haben, alles sah nach einem ganz normalen Einkauf aus. Doch dann zückte der Mann plötzlich ein Messer.

Die Polizei Köln fahndet mit mehreren Aufnahmen nach dem dm-Räuber. Foto: Polizeipräsidium Köln

Damit bedrohte er die Kassiererin, die ihm daraufhin mehrere hundert Euro aus der Kasse übergeben musste. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 25 bis 30 Jahre alt

zur Tatzeit mit dunkler Hose und dunkler Jacke bekleidet

trug eine dunkle Kappe mit weißen Aufnähern, mit dem Schirm nach hinten

hatte eine auffällige, kleine Tasche am Gürtel, die dem Köln-Wappen ähnelt

hat hinter dem linken Ohr ein kleines Kreuz tätowiert

weitere Tattoos über und neben der rechten Augenbraue

Wenn du den Tatverdächtigen erkennst oder der Polizei Köln wichtige Hinweise zu dem Überfall auf den dm geben kannst, dann melde dich entweder telefonisch unter der 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14. (at)