dm in NRW mit neuem Angebot – Kunden können jetzt 24/7 shoppen

Seit 2024 testet dm in zwei Filialen innovative 24/7-Abholstationen. Damit können Kunden jederzeit Bestellungen abholen, unabhängig von Öffnungszeiten. Dieses Angebot wurde nun auf weitere Standorte ausgeweitet, wie dm selbst berichtet.

Rebecca Yarmosh, dm-Gebietsverantwortliche, erklärt: „Mit den 24/7-Abholstationen entscheiden unsere Kundinnen und Kunden selbst, wann und wie sie einkaufen, unabhängig von Öffnungszeiten oder Marktbesuchen.“

dm in NRW mit neuem Angebot

Neu hinzugekommen sind die Filialen in Gärtringen, Saalfeld/Saale und Ludwigshafen. Damit verbindet dm laut eigener Darstellung die Vorteile des Onlineshoppings mit der Verfügbarkeit vor Ort. Kunden erhalten durch die Abholstationen in ausgewählten Märkten eine größere Flexibilität. Bereits bestehende Standorte der 24/7-Abholstationen befinden sich in Murr und Wuppertal – also auch in NRW.

Der Ausbau zeigt, dass dm in NRW auf zeitgemäße Lösungen setzt. Wer die Abholstation nutzen möchte, kauft zunächst über die dm-App oder den dm-Onlineshop ein. Kunden können dabei zwischen den Optionen „Express-Abholung“ und „dm-Markt“ wählen. Sobald die Bestellung bereitliegt, erhalten sie eine Benachrichtigung per E-Mail oder in der App.

Kunden können jetzt 24/7 shoppen

Ab diesem Zeitpunkt haben sie sieben Kalendertage Zeit, die Produkte abzuholen. Die Abholstation bietet einen einfachen und bequemen Zugang zu den gewünschten Artikeln, wann immer es für die Kunden passt. Durch dieses Konzept hebt dm die Trennung zwischen lokalem Marktbesuch und digitalem Einkaufserlebnis auf. Ziel ist es, den digitalen Einkauf mit der Nähe der Filialen zu verknüpfen.

Kunden profitieren von einer verbesserten und flexibleren Einkaufserfahrung. Die 24/7-Abholstationen bringen nicht nur Bequemlichkeit, sondern auch mehr Freiheiten für Kundinnen und Kunden in NRW sowie deutschlandweit.

