dm-Kunden gehen in NRW-Filiale – sie zücken sofort ihr Handy

Ob Kosmetikartikel, Putzmittel, Lebensmittel, Fotostationen oder auch der eine oder andere Deko-Artikel – dm ist für viele die Drogeriemarktkette Nummer eins, wenn es darum geht, alle möglichen Dinge zu kaufen. Besonders viele Schmink-Fans nutzen den Laden, um sich mit Make-up- und Pflegeprodukten für die Haut einzudecken.

Doch nun zücken viele ihr Handy und machen ein Selfie – was steckt dahinter?

Hautanalyse bei dm: So funktioniert es

Der Grund ist ein spezielles Angebot von dm: In ausgewählten dm-Filialen kann man nämlich seine Haut analysieren lassen. Dabei wartet jedoch kein Experte oder keine Expertin im Laden auf dich, sondern vielmehr die KI. Die KI-unterstützte Hautanalyse von dermanostic soll deinen Hauttyp und den Zustand deiner Haut erkennen. Anschließend werden dir passende Produkte von Balea, Balea med und SUNDANCE angezeigt. Laut dm soll das alles „ganz individuell und einfach“ sein.

++ dm und Rossmann schmeißen Produkte raus – Kunden bleibt nur DIESE Alternative ++

Doch wie funktioniert das Ganze? Nun, zunächst sollst du ein Foto von deinem Gesicht zu Hause oder in den ausgewählten dm-Märkten machen. Nachdem du die Anwendung von dermanostic auf dem Tablet im dm-Markt oder auf deinem Smartphone gestartet hast, kannst du direkt ein Foto aufnehmen oder ein bereits vorhandenes Bild aus deiner Mediathek auswählen und hochladen.

Standorte & Kosten: Alles Wichtige im Überblick

Dabei beurteilt die KI auf Basis des hochgeladenen Bildes deinen Hauttyp (normal, trocken, fettig oder Mischhaut) sowie deinen Hautzustand gemäß der Fitzpatrick-Skala. Diese teilt die UV-Empfindlichkeit in sechs Typen ein. Basierend darauf erhältst du abgestimmte Pflegetipps. Klingt gut, aber was kostet das Ganze? Nun, es ist völlig kostenlos!

Und jetzt zum Wichtigsten: In welchen Filialen kann ich meine Haut analysieren lassen? Kunden aus NRW haben dabei doppelt Glück:

Münster, Ludgeristraße 100

Karlsruhe, Kaiserstraße 92

Düsseldorf, Friedrichstraße 129-133

Berlin, Schönhauser Allee 9

Braunschweig, Berliner Straße 53

Apropos dm: Kunden könnten bald Produkte von Shein in den Filialen finden, doch schon jetzt ahnen Hersteller Böses. Wieso? Das erfährst du HIER.