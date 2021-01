dm in NRW: Kunden zofften sich an der Kasse, dann eskalierte die Situation total. (Symbolbild)

dm in NRW: Brutaler Zoff an Kasse – Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

NRW. Eskalation bei dm in NRW!

An der Kasse eines Geschäftes kann es übel zur Sache gehen. Das zeigt der Vorfall in einem dm in NRW. Dort zofften sich Kunden, dann eskalierte die Situation total.

dm in NRW: Kunden zoffen sich an Kasse, dann eskaliert es

Bereits am 8. August 2020 kam es an der Kasse der dm-Filiale auf der Bochumer Straße in Recklinghausen (NRW) zu einem heftigen Streit. Es kam wegen der Corona-Regeln zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und mehreren anderen Personen. Das teilte die Polizei am Montag in einer Polizeimeldung mit.

+++ NRW: Fünffach-Mord von Solingen – Mutter schweigt auch vier Monate nach der Tat +++

Der Mann beleidigte die Personen, dann verließ er den Drogeriemarkt, kam aber kurz darauf wieder und schlug einen Mann mit der Faust nieder. Daraufhin machte sich der gewalttätige Mann endgültig aus dem Staub.

--------------------------

Mehr News:

Winterberg: Nach unfassbarem Chaos-Wochenende – so ist die Lage im Sauerland zum Wochenstart

Dortmund: Menschenmasse schießt Feuerwerk in Silvesternacht auf Feuerwehr – jetzt gibt es neue Details

Clan-Mitglied büchst aus Gefängnis aus und lebt im Ausland in Saus und Braus – auf Kosten von IHNEN

--------------------------

Von ihm wurden allerdings mehrere Aufnahmen gemacht. Sie zeigen den Tatverdächtigen am Tatort in der Filiale. Die Tatzeit war zwischen 15.20 und 15.25 Uhr.

--------------------------

Das ist dm:

Der Drogeriemarkt betreibt rund 2.000 Filialen in Deutschland...

...und weitere 1.700 in 13 europäischen Ländern

daneben betreibt dm einen Onlineshop, in dem du rund um die Uhr einkaufen kannst

Seit Jahren produziert dm Eigenmarken wie Balea, Alverde oder Ebelin

--------------------------

Polizei sucht Zeugen

Kennst du den Mann? Foto: Polizei Recklinghausen

Kannst du Hinweise zu dem Mann geben? Foto: Polizei Recklinghausen

Die Polizei hat die Fotos nun veröffentlicht und fahndet öffentlich nach dem Mann. Dazu fragt sie: Wer kennt den Mann auf den Fotos? Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 0800 2361 1111 zu melden. (nk)