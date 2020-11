Kurz nachdem ein Mann die dm-Filiale in NRW betritt, kommt es zu dieser unfassbaren Tat. (Symbolbild)

dm in NRW: Mann betritt Drogerie – dann beginnt der Albtraum

Das muss ein Schock für die Drogerie-Mitarbeiter gewesen sein! In einer dm-Filiale in Bocholt (NRW) hat es am Donnerstagabend einen Raubüberfall gegeben. Dem bislang unbekannten Täter gelang es Bargeld zu entwenden.

Womit er die dm-Mitarbeiter bedroht hat, ist unglaublich!

dm in NRW: Horror in Drogerie

Am Donnerstag gegen 18.45 Uhr hat ein bislang unbekannter Mann die dm-Filiale an der Neustraße in der Bocholter Innenstadt überfallen.

Dabei hat der mutmaßliche Täte hat die Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Wie viel Bargeld er auf seinem Raubzug erbeuten konnte ist am Abend unklar.

+++ dm: Frau bekommt Lieferung – sie kann nicht glauben, was sie sieht +++

Wie die Polizei mitteilt konnte der Räuber zu Fuß in die Innenstadt flüchten. Derzeit wird im gesamten Bocholter Stadtgebiet nach dem Mann gefahndet.

------------------

Weitere News aus NRW:

NRW: Azubi (19) fordert Schulschließungen – „Total unverantwortlich“

Missbrauchsfall in NRW: Noch ein Mann soll Jungen mehrfach vergewaltigt haben – dieses Detail könnte ihn überführen

NRW: Ägypter flieht vor Islamisten – „Deutschlands Grundgesetz ist ein Geschenk!“

------------------

Daher werden nun mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, gebeten, sich bei der Polizeiwache zu melden.

Bei dm in NRW hat es einen schlimmen Vorfall gegeben. Foto: imago images / Future Image

dm in NRW: Täter entkommt

Laut Zeugenaussagen wir der Mann wie folgt beschrieben:

männliche Person

ca. 30 bis 40 Jahre alt

ca. 1,80 bis 1,90 Meter groß

komplett schwarz gekleidet

schwarze Jacke mit Kapuze

Hast du etwas was gesehen? Dann melde dich bei der Polizei Bocholt unter der Rufnummer 02861-900-4200. (mia)