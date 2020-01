NRW: Frau geht an Emscher spazieren – als sie DAS sieht, bleibt ihr das Herz stehen

Dinslaken. Ohne Worte. Eine Frau ging am Dienstag gegen 16.30 mit ihrem Hund an der Emscher in Dinslaken (NRW) spazieren. Dort entdeckt sie einen Mann. Als sie sieht, was er macht, bleibt ihr fast das Herz stehen. Sofort ruft sie bei der Polizei Dinslaken (NRW) an.

An der Landwehrstraße und der Brinkstraße in Dinslaken spazierte die schockierte Frau aus Oberhausen entlang. In Höhe der alten Eisenbahnbrücke beobachtet sie einen Jogger, der in Richtung Brinkstraße unterwegs war. Das Krasse: Der Mann trug keine Hose und Unterwäsche. Noch krasser: Er fummelte an seinem Penis herum.

Die Frau rief die Polizei und gab an, dass vor Ort noch weitere Spaziergänger waren. Die, und auch ein Mann mit drei Hunden, müssten den Exhibitionisten ebenfalls gesehen haben.

So soll der Mann aussehen:

Etwa 1,80 Meter groß

etwa 30 Jahre alt

schlank

kurze, braune Haare

Bekleidet mit einer Sweatshirt-Jacke in grau und türkis

Er trug weder Hose noch Unterwäsche, jedoch Schuhe

------------

------------

Dem perversen Jogger kann wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses eine Haftstrafe bis zu einem Jahr drohen. Die Polizei Dinslaken sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Kannst du helfen? Dann melde dich unter 02064 / 622-0 bei den Beamten. (ldi)