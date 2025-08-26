„Die Toten Hosen“ nach 41 Jahren im „Ratinger Hof“ – Fans sprechen vor Ticketverkauf Klartext

Wir schreiben das Jahr 1984. Die Mauer trennt West- und Ostdeutschland, Helmut Kohl ist seit zwei Jahren Bundeskanzler, die erste E-Mail erreicht Deutschland und „Die Toten Hosen“ geben ein Konzert im „Ratinger Hof“ in Düsseldorf.

Kaum zu glauben, aber wahr. Der Auftritt der Düsseldorfer Punk-Band am 11. März 1984 sollte mehr als vier Jahrzehnte der letzte in der Kult-Location in der Altstadt bleiben. Doch jetzt kommen „Die Toten Hosen“ zurück in den „Ratinger Hof“.

„Die Toten Hosen“ spielen wieder im „Ratinger Hof“

„Der Laden war Ende der 70er die Keimzelle der Düsseldorfer Punkbewegung und das Wohnzimmer von uns und anderen Musikern dieser Zeit“, blickt die Band zurück. Vor 41 Jahren hatten „Die Toten Hosen“ die Location gemeinsam mit den „Adicts“ nicht ausverkaufen können.

Das sollte bei dem spontan für den 12. September 2025 angesetzten Konzert kein Problem sein – im Gegenteil. Schließlich füllen „Die Toten Hosen“ mittlerweile ganze Stadien. Die Konzerte beim Hosen-Heimspiel im Juli 2026 in der Merkur-Spiel-Arena waren binnen Minuten ausverkauft. Im Falle des nur wenige hundert Menschen fassenden „Ratinger Hofs“ gehen Fans von einer reinen Lotterie aus.

„Die Toten Hosen“ im „Ratinger Hof“: „Drama“

„Mon dieu, wie soll das mit dem Vorverkauf werden? Drama!“, fürchtet einer. „Das wird ein noch größeres Glücksspiel als für die Arena Karten zu kriegen“, stimmte der nächste zu, will dabei aber optimistisch bleiben: „Aber vielleicht klappt es ja. Das wär der Hammer.“ Der Jubel über das kleine Club-Konzert vor der Stadion-Tour 2026 ist aber immens: „Zurück zum Anfang!! Ich freue mich sehr!“

Der Vorverkauf für das Konzert im Düsseldorfer Altstadt-Club startet am Mittwoch (27. August) um 17 Uhr über den Shop der Band. Pro Besteller wird es maximal zwei Tickets geben, die Zuhause ausgedruckt werden müssen. Damit die Tickets auf dem Schwarzmarkt nicht zu horrenden Preisen angeboten werden können, müssen bei der Bestellung Vor- und Nachname beider Besucher angegeben und beim Einlass ein Lichtbildausweis mitgeführt werden. „Nachträgliche Änderungen der Namen sind nicht möglich. Eine Weitergabe des Besuchsrechts an andere Personen ist ausgeschlossen.“

Fans feiern die strikten Bedingungen: „Respekt. Genau so sollte man das mit dem Personalisieren immer machen, um die Schwarzverkäufer zu eliminieren“, sagt einer. Jetzt heißt es nur noch Daumen drücken für den Vorverkauf…