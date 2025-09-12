  1. DerWesten.de
  2. Region

  3. „Die Toten Hosen“ im Ratinger Hof – Aufruhr vor dem Club!

Veröffentlicht inRegion

„Die Toten Hosen“ im Ratinger Hof – Aufruhr vor dem Club!

Avatar-Foto von Redaktion

Hitzige Szenen vor dem Ratinger Hof. „Die Toten Hosen“-Fans tummelten sich nur so vor dem Club – und wurden mit einer großen Überraschung belohnt.

© IMAGO / STAR-MEDIA

Die Toten Hosen werden bestimmt nicht lahmer

Campino, Sänger der Toten Hosen, im Interview. Die Band ist in der Kategorie "Beste Band" für die 1Live Krone 2009 nominiert.

Düsseldorf bebt! Ganze 41 Jahre nach ihrem letzten Auftritt im legendären Ratinger Hof kehrten „Die Toten Hosen“ am Freitagabend (12. Dezember) zurück – und lösten einen regelrechten Ausnahmezustand in der Innenstadt aus.

Was sich vor dem Club in Düsseldorf abgespielt hat, liest du hier.

Aufruhr vor „Die Toten Hosen“-Konzert

Nur 300 glückliche Fans konnten Tickets für „Die Tote Hosen“-Show ergattern und die Punk-Ikonen hautnah im Ratinger Hof erleben. Doch damit nicht genug: Vor den Türen sammelten sich schon Stunden vor Konzertbeginn Hunderte Fans ohne Karte, die trotzdem Teil der Party sein wollten, berichtet die „Rheinische Post“ . Schon am Nachmittag gaben sich Campino & Co. kurz draußen die Ehre – Fotos und Autogramme inklusive.

+++ „Die Toten Hosen“ im Ratinger Hof – plötzlich geht die Nachricht um +++

Dann die Sensation: Kurz vor Konzertbeginn stellten „Die Toten Hosen“ eine Anlage nach draußen – und übertrug das Konzert einfach live auf die Straße! Front-Sänger Campino richtete emotionale Worte an die Menge: „Wir wissen, das ist nicht der Hof von früher, aber näher kommen wir nicht mehr ran.“ Das Lied „Auswärtsspiel“ widmete er allen, die draußen Bier tranken und mitsangen.

Mehr News:

Während drinnen 300 Hardcore-Fans schwitzten, tobte draußen also eine riesige Open-Air-Party. Altstadt, Ratinger Straße, Hof – alles verwandelte sich in eine einzige Hosen-Zone. Dieses Erlebnis dürften die „Die Toten Hosen“-Fans erstmal so schnell nicht vergessen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.