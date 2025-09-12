„Die Toten Hosen“ im Ratinger Hof – plötzlich geht die Nachricht um

Seit mittlerweile über 40 Jahren gehören „Die Toten Hosen“ zu einer der größten Bands in ganz Deutschlands. Mit Hits wie „Alles aus Liebe“, „Steh auf, wenn du am Boden bist“ oder „Bonny & Clyde“ schafft es die Gruppe aus Düsseldorf regelmäßig an die Spitze der Charts, über die deutschen Landesgrenzen hinaus.

Jetzt haben es „Die Toten Hosen“ auf der Social-Media-Plattform Instagram offiziell gemacht: Nach 41 Jahren kommen sie wieder zurück in den Ratinger Hof nach Düsseldorf. Dort, wo alles begann. Doch das ist nicht die einzige Überraschung, die die Band für die Fans in petto hat…

„Die Toten Hosen“ im Ratinger Hof

Neben den „Ärzten“ sind „Die Toten Hosen“ DIE deutsche Kultband aus der Punkrockszene. Und schon seit über 40 Jahren begeistert die Gruppe rund um Campino Millionen von Fans im Lande. Kein Wunder also, dass die Tickets vor jeder Tour weggehen wie heiße Semmel. Zuletzt konnte sich die Band aus Düsseldorf über eine restlos ausverkaufte Europa-Tour freuen. Und auch die Karten für ihre 2026-Tour sind bereits weg.

Doch wer jetzt denkt, „Die Toten Hosen“ bleiben den deutschen Bühnen in diesem Jahr fern, der hat falsch gedacht. Nach über 41 Jahren gibt die Band am Freitag (12. September) erneut ein Konzert im Ratinger Hof in Düsseldorf. In der Kult-Location trat die Gruppe schon in ihren Anfangsjahren auf – und brachte die Wände zum Beben. Bis heute, denn auch hier waren die Tickets schnell ausverkauft. Fans, die keine Tickets bekommen haben, müssen jedoch nicht traurig sein. Denn auch für sie hat die Gruppe eine Überraschung parat, um dieses besondere Konzert gut in Erinnerung zu behalten.

Auf Instagram verkündeten „Die Toten Hosen“: „Der Ratinger Hof war Ende der 70er, Anfang der 80er das Wohnzimmer der Düsseldorfer Punkszene. Um unsere Rückkehr stilecht zu zelebrieren, gibt es nun auch ein passendes Shirt dazu: angelehnt an die „Hip Hop Bommi Bop“-Optik von Mike Roman, inklusive Handschrift von Andi Meurer.“ Fans der Punkrock-Band können die Shirts noch bis zum Sonntag (14. September) um Mitternacht im Shop vorbestellen. Und sie sollten schnell sein, denn danach wird es das Shirt nicht mehr zu kaufen geben, wie die Gruppe ankündigte.