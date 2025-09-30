„Die Toten Hosen“ überraschen Fans in Düsseldorf – „Ich raste aus“

Es ist Festtagsstimmung bei den Fans von „Die Toten Hosen“ in Düsseldorf. Erste Mitte September überraschte die Kult-Band ihre Fans mit einem außergewöhnlichen Konzert im „Ratinger Hof“ und sorgte für regelrechten Aufruhr vor dem Düsseldorfer Traditions-Club (hier zum Nachlesen >>>).

Rund zwei Wochen später melden sich „Die Toten Hosen“ erneut bei ihren Fans. Wieder geht es um Konzerte der Punk-Band in Düsseldorf. Fans trauen ihren Augen kaum, wer die Hosen im Juli 2026 in der Merkur Spiel-Arena supportet.

„Die Toten Hosen“ lassen Fans ausrasten

„Wir freuen uns heute, fast alle Gäste für unsere große ‚Trink Aus! Wir Müssen Gehen!‘-Tour 2026 ankündigen zu können!“, teilten die „Die Toten Hosen“ am Montag (29. September) ihren Fans bei Facebook und Co. mit.

++ „Peinlich!“ Mülheimer haben nach Wahlpanne nur eine Forderung ++

Die Liste der „alten und neuen Freunde“, die gemeinsam mit der Düsseldorfer Band 2026 auf der Bühne stehen wird, ist lang. Ob „Beatsteaks“, „Sondaschule“, „Feine Sahne Fischfilet“, „Donots“ oder „Gogol Bordello“. Fans können sich auf stabile Shows einstellen. Der Support in Düsseldorf ist allerdings einmalig.

++ Rettungswagen hält auf Bahngleisen in NRW ++ Zug rast heran ++ Patientin stirbt ++

So wird die legendäre US-Rock-Band „Rise Against“ die Merkur Spiel-Arena gemeinsam mit den Hosen auseinandernehmen. Die 1999 in Chicago gegründete Band ist sonst eher als Headliner unterwegs. Dementsprechend groß ist die Freude der Hosen-Fans: „Rise Against!! Ich raste aus!!!“, jubelt einer unter dem Facebook-Post.

Mehr Themen:

Hosen-Fans andernorts enttäuscht

Wer keine Tickets für Düsseldorf bekommen hat, zeigte sich enttäuscht: „Ahhh, Rise Against!!!! Wie geil! Wenn ich doch nur Tickets für Düsseldorf hätte“, schreibt einer. „Schade, hätte gern Rise Against und Sondaschule in Köln gesehen“, so ein Hosen-Fan, der offenbar Tickets für eines der Konzerte im RheinEnergie-Stadion zwei Wochen später hat.

Das sind die bisherigen Support-Acts der Toten Hosen 2026:

07.06.26 Esch/Alzette – Rockhal: Schmutzki

08.06.26 Esch/Alzette – Rockhal: Triggerfinger

13.06.26 Stuttgart – Cannstatter Wasen: Feine Sahne Fischfilet, Bar Stool Preachers, Leftovers

20.06.26 Zürich – Stadion Letzigrund: Beatsteaks, Grade 2

27.06.26 Frankfurt am Main – Deutsche Bank Park: Feine Sahne Fischfilet, Leftovers

03.07.26 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena: Rise Against, Bad Nerves

04.07.26 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena: Rise Against, Bad Nerves

08.07.26 München – Hans-Jochen-Vogel-Platz: Donots, Pascow

09.07.26 München – Hans-Jochen-Vogel-Platz: Beatsteaks, The Stranglers

11.07.26 Berlin – Olympiastadion Berlin: Beatsteaks, The Stranglers

17.07.26 Köln – RheinEnergieStadion: The Undertones, TBA

18.07.26 Köln – RheinEnergieStadion: Beatsteaks, The Undertones, The Red Flags

25.07.26 Freiburg – Messeplatz: Sondaschule, Pascow, The Dead End Kids

14.08.26 Bremen – Bürgerweide: Feine Sahne Fischfilet, The Dead End Kids

15.08.26 Hannover – Messe: Bad Nerves, TBA

21.08.26 Nohfelden – Bostalsee: Sondaschule, TBA

22.08.26 Nohfelden – Bostalsee: LaBrassBanda, Deine Cousine, Leftovers

27.08.26 Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld: Gogol Bordello, The Stranglers

29.08.26 Dresden – Rinne Dresden: Gogol Bordello, The Stranglers. Leftovers

02.09.26 Münster – Open Air am MCC Halle Münsterland: Gogol Bordello, Deine Cousine

05.09.26 Minden – Weserufer Kanzlers Weide: Sondaschule, Buster Shuffle, TBA

09.09.26 Bayreuth – Volksfestplatz: LaBrassBanda, Buster Shuffle

12.09.26 Wien – Ernst-Happel-Stadion: Donots, Leftovers, Buster Shuffle

In Düsseldorf kennt die Vorfreude auf die Hosen-Konzerte 2026 jedenfalls von jetzt an keine Grenzen mehr: „Rise Against als Support – damit brecht Ihr wirklich alle Rekorde. Für diese mega Jungs sind wir schon bis nach Holland gefahren, und jetzt sehen wir diese Hammerband als Vorgruppe (!) in unserem Wohnzimmer. Wahnsinn!“, jubelt ein Fan. „Die Toten Hosen“, „Rise Against“ und eine Woche später „System of a Down“ mit „Queens of the Stone Age“ im Open-Air-Park (mehr hier >>> ), der Konzert-Sommer 2026 in Düsseldorf, er hat wirklich einiges zu bieten.