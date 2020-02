DHL: Mann aus Herne soll für Paket bezahlen, aber...

Herne. Dreiste Betrüger entwickeln immer fiesere Ideen, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen. Der 62-Jährige Armin Holz aus Herne hat die Betrugsmasche zum Glück durchschaut. Er sollte für ein DHL-Paket bezahlen, obwohl er nichts bestellt hatte. Das machte ihn direkt stutzig.

Dreiste DHL-Betrugsmasche

Mit einer unerwarteten SMS fing der Betrug an. Darin stand sogar eine Paketnummer. Der 62-Jährige sollte für ein unterfrankiertes Paket bezahlen, damit dieses zugestellt werden konnte.

Armin Holz machte das direkt stutzig, weil er gar kein Paket erwartete. Er rief also bei DHL an und bekam am Telefon gesagt, dass es sich wohl um eine Betrugsmasche handle, berichtet die „WAZ“.

Nachricht aus Honduras

Ebenfalls meldete sich der 62-Jährige bei der Verbraucherzentrale NRW. Er sollte die SMS an sie weiterleiten.

„Die Untersuchung ergab, dass die Vorwahl der Nachricht wohl aus Honduras stammt“, sagt Armin Holz.

So kannst du dich vor Abzocke schützen

Mit einer Drittanbietersperre lassen sich SMS-Abzocke und Abo-Fallen verhindern. „Damit kann beispielsweise verhindert werden, dass zusätzlich über die Mobilfunkrechnung Beiträge abgebucht werden“, erklärt Veronika Hensing von der Verbraucherzentrale Herne im Interview mit der „WAZ“.

