DHL bereitet sich auf turbulente Zeiten vor – „Rechnen mit 11 Millionen Paketen täglich“

Düsseldorf. Der erneute Lockdown ist da und das kurz vor der Weihnachtszeit. Obwohl der Einzelhandel dieses Mal geöffnet bleiben darf, erwartet die Deutsche Post und DHL ein Rekordaufkommen an Paketen, die ausgeliefert werden müssen.

Denn viele Menschen nutzen nun das Internet zum Online-Shopping, um die Kontakte mit anderen so gut es geht zu minimieren. Und das bekommen eben auch die Deutsche Post sowie DHL zu spüren.

DHL und Deutsche Post stellen sich auf eine noch turbulentere Weihnachtszeit ein

„Im Vergleich zum Vorjahr erwarten wir einen Anstieg der Sendungsmengen im Dezember um rund 15 Prozent, sodass wir an den Tagen direkt vor Heiligabend mit neuen Rekordmengen von über 11 Millionen Paketsendungen täglich rechnen“, erklärt Britta Töllner, Sprecherin der Deutschen Post. Und das, obwohl die Paketboten zur Weihnachtszeit eh schon immer überlastet sind.

Doch wegen der Corona-Pandemie sind die Bestellungen über das Internet immer mehr geworden, die Deutsche Post hat jede Menge zu tun. Ein Ende ist vorerst nicht in Sicht.

Gerade in der Weihnachtszeit haben die Boten deutlich mehr zu tun. (Archivbild) Foto: dpa

Strategie für die Bewältigung der Menge gibt es schon

Britta Töllner von der Post verrät aber, dass es bereits eine Strategie zur Bewältigung dieser riesigen Mengen gibt. „Hierfür stellen wir mehr als 10.000 Aushilfskräfte in allen Bereichen der Produktion ein, insbesondere in der Paketsortierung und -zustellung. Dabei vergüten wir alle unsere Kräfte auf Basis der mit ver.di geschlossenen Tarifverträge. Um die traditionell hohen Paketmengen in der Vorweihnachtszeit zuverlässig bearbeiten zu können, haben wir zudem mehr als 13.000 zusätzliche Fahrzeuge und 600 zusätzliche E-Trikes im Einsatz.“

Außerdem werde es für Standorte mit besonders hoher Mengensteigerung eine weitere „Zustellwelle“ am Abend geben. So soll alles effizienter gestaltet werden.

Bereits seit beginn der Pandemie stellt die Deutsche Post kontaktlos Pakete zu. Das heißt, die normalerweise fällige Unterschrift fällt komplett weg. Zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden.

Kontaktlose Lieferung soll noch besser werden

Dies soll nun noch effektiver gestaltet werden. „In diesem Kontext weisen wir ausdrücklich auf die Möglichkeit hin, als DHL-Kunde einen sogenannten Ablagevertrag zu schließen, und empfehlen dieses Zustellverfahren für alle Haushalte in Selbstisolation oder unter Quarantäne. Damit legt der Zusteller Paket-Sendungen an einen zuvor vom Kunden festgelegten Ort ab, wodurch eine direkte Übergabe nicht mehr erfolgen muss. Diese Leistung ist kostenfrei und kann jederzeit auch online vereinbart werden.“

Eine andere beliebte Option der Kunden seien die Packstationen. Dort können Pakete kontaktlos abgegeben und abgeholt werden. Auch hier stockt die Deutsche Post bis Ende des Jahres noch ordentlich auf, um mehr Menschen diese Möglichkeit zu geben.

Na, dann kann ja zur Weihnachtszeit fast nichts mehr schief gehen. Und übrigens: Viele Einzelhändler bieten in den heutigen Zeiten auch Lieferungen nach Hause an. So kann beides verbunden werden. (fb)