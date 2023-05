Deutschlandticket in NRW: Regel gekippt! Pendler gucken in die Röhre

Hurra, hurra, das Deutschlandticket ist da! Seit dem 1. Mai können Kunden damit quer durch Deutschland fahren. Das Ticket für 49 Euro monatlich gilt allerdings nur im Nahverkehrsbereich. Und da gibt es wohl auch für NRW keine Ausnahme.

+++ Deutschlandticket nicht pünktlich zum 1. Mai erhalten? So reist du trotzdem zum Günstig-Tarif +++

Für einige Pendler in NRW lohnt sich das Deutschlandticket deshalb nicht. Denn damit können sie auf der für sie wichtigen Strecke nicht fahren, wie sich jetzt herausstellt.

Deutschlandticket in NRW: Keine Ausnahme für das Sauerland

Seit der Sperrung der Rahmedetalbrücke an der Autobahn A45 gibt es in weiten Teilen im Sauerland Verkehrsprobleme. Für Pendler gibt es deshalb eine Übergangslösung. Sie können auch mit ihrem Nahverkehrsticket einige IC-Verbindungen nehmen – auf der Strecke zwischen Dortmund und Dillenburg (Hessen).

Auch interessant: Mit Deutschlandticket auch ICE fahren? Auf DIESEN Strecken ist das möglich

Allerdings gilt diese Ausnahme nicht für das Deutschlandticket, teilt die Deutsche Bahn mit. Damit haben Pendler im Sauerland nun weniger Optionen. Denn mit dem Deutschlandticket können sie ab sofort weniger Züge nutzen als bisher.

Bahnpendler können noch hoffen

Seit Wochen hatten die Deutsche Bahn und der Nahverkehrsverband Westfalen-Lippe (NWL) über eine Lösung verhandelt – bisher allerdings ohne Ergebnis. Die DB möchte vom NWL einen finanziellen Ausgleich, denn sie erwartet rückläufige IC-Ticket-Verkäufe. Sollte sich die Parteien einig werden, könnten die Pendler also doch noch profitieren. Auch andere Bundesländer stehen noch in Verhandlung mit der DB über die Gültigkeit des Deutschlandtickets in einigen Fernzügen.

Mehr News:

Für Nahverkehrsticket-Inhaber gilt das Abkommen noch immer. Sie können jeden Tag aus sechs IC-Verbindungen wählen, die von Dortmund durch das Sauer- und Siegerland bis ins hessische Dillenburg führen. Das soll zur Entlastung der Verkehrssituation vor Ort führen. (mit dpa)