Deutschlandticket noch teurer – mit dieser Alternative können viele Bahnkunden in NRW sparen

Für 9 Euro im Monat mit Bus und Bahn quer durch die Republik reisen? Das war einmal. Nach und nach müssen Pendler für das Deutschlandticket mehr löhnen. Erst waren es 49 Euro und seit dem 1. Januar 2025 kostet es 58 Euro.

Seit Mitte September ist klar: Ab dem 1. Januar 2026 müssen Pendler noch tiefer in die Tasche greifen. Dann kostet das Deutschlandticket satte 63 Euro (mehr dazu hier >>>). Manch einer rechnet da schon, ob sich das Abo-Ticket überhaupt noch lohnt. Wer nicht täglich auf Bus und Bahn angewiesen ist, für den gibt es in NRW eine Alternative, mit der viele günstiger wegkommen können. Vor allem haben Kunden in NRW dabei nichts zu verlieren.

Deutschlandticket-Alternative in NRW

Die Rede ist vom „eezy.nrw Ticket“ für Bus und Bahn. Es wurde parallel zum Deutschlandticket eingeführt, lief aber damals unter dem Radar, weil viele beim Preis von 49 Euro gar nicht über eine Alternative nachdenken mussten. Schließlich hatte sich das Deutschlandticket bereits mit einer längeren Fahrt in NRW pro Monat gelohnt.

Bei 63 Euro Einsatz im Monat überlegen jedoch viele, ob sich das Abo-Modell für sie überhaupt noch lohnt. Vor allem dann, wenn sie nicht regelmäßig, sondern nur gelegentlich auf Bus und Bahn zurückgreifen. Und hier kommt das digitale „eezy“-Ticket ins Spiel.

Besonders verlockend: Im Gegensatz zu normalen Bahntickets berechnet sich der Fahrpreis nach Luftlinie (Kunden loggen sich bei Fahrtantritt mit dem Smartphone ein und nach dem Aussteigen wieder aus). Kunden müssen also beim Übertritt von einer Verkehrsverbund-Zone in die nächste nicht plötzlich draufzahlen, was in NRW bei vier Verkehrsverbünden häufiger vorkommt. In der Regel kommen Kunden pro Fahrt also ein paar Euro günstiger weg, als mit regulären Preisstufen-Tickets. Und es gibt noch eine ultimative Sicherheit.

Deutschland-Ticket-Preisdeckel

Denn fest steht: Mehr als 58 Euro (ab dem 1. Januar 2026: 63 Euro) zahlen Kunden für die „eezy“-Variante nicht. Denn das digitale Ticket hat einen eingebauten Deutschland-Ticket-Preisdeckel. Wer also in einem Monat mal mehr auf Bus und Bahn zurückgreift, muss nicht plötzlich Unsummen locker machen.

Das Risiko einer Kostenfalle besteht also nicht. Wer also keine Jobticket-Finanzierung vom Arbeitgeber bekommt und eher gelegentlich Bus und Bahn fährt, der könnte mit der Ticket-Variante in NRW günstiger wegkommen.