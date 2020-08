Deutsche Telekom: Kundin empört über DIESES Verhalten eines Mitarbeiters - „Sehr unangebracht“

Dass die Deutsche Telekom Vertreter schickt, um potentiellen neuen Kunden etwas an der Haustür zu verkaufen, ist nichts Neues.

Doch gerade dieses Vorgehen verlangt während der Corona-Krise besonderes Fingerspitzengefühl – eine Eigenschaft, die ein Mitarbeiter der Deutschen Telekom gegenüber einer Kundin anscheinend nicht genügend bewiesen hat.

Kundin der Deutschen Telekom beschwert sich wegen Corona-Verhalten

Denn diese beschwerte sich nun direkt bei dem Konzern über die Art des Vertreters, der ihr etwas an der Tür verkaufen wollte.

Das ist die Deutsche Telekom:

ist das größte Telekommunikationsunternehmen in Europa

betreibt technische Netze (ISDN, DSL, Satellit, §&, 4G, etc.)

der Hauptsitz befindet sich in Bonn

wurde 1995 gegründet

beschäftigt 211.000 Mitarbeiter

Börsenwert: 81 Milliarden Dollar (Stand: Januar 2018)

Vorstandsvorsitzender: Timotheus Höttges

Die Frau schreibt: „Liebe Deutsche Telekom, gestern bekam ich Besuch von einem Ihrer Mitarbeiter. Und ich muss sagen, ich finde es in der derzeitigen Situation sehr unangebracht, an der Haustüre etwas verkaufen zu wollen. Auch wenn das Angebot noch so gut sein mag, wenn der Mitarbeiter seinen Mund-Nasenschutz nicht trägt, geschweige denn den Mindestabstand einhält, dann ist es mir relativ Wurst, ob ich kostenlos einen Receiver ein Jahr zum Testen bekomme, sondern dann mache ich mir in erster Linie Gedanken um die Gesundheit.“

Ihre Bitte: „Vielleicht könnten Sie ihre Mitarbeiter darauf nochmal briefen bzw. am besten solche Verkaufsgespräche an der Haustür unterlassen!“

Dass der Mitarbeiter sich an keinerlei Corona-Regeln gehalten hatte, missfiel der Kundin sehr.

Deutsche Telekom antwortet auf Beschwerde

Die Deutsche Telekom lässt allerdings mit einer Antwort nicht lange auf sich warten.

„Vielen Dank für den Hinweis. Falls das Gefühl aufkommt, dass Direktvermarkter nicht korrekt beraten, bitte die 0800 8266347 kontaktieren. Dort können Zweifel an der Beratung und natürlich auch Kritik gemeldet werden. Danke.“

Generell weisen Polizei und auch die Deutsche Telekom daraufhin, dass immer wieder Betrüger unterwegs sind und sich als Mitarbeiter der Telekom ausgeben, um so an Daten oder in die Wohnung der Kunden zu gelangen. Dort werden sie dann beraubt oder betrogen.

Daher sollte bei Verkäufen an der Tür immer darauf geachtet werden, ob die Mitarbeiter sich zum Beispiel ausweisen können. Sollte etwas auffällig sein, sollte sofort die Polizei gerufen werden. (fb)