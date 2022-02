Deutsche Post in NRW: Raub in Filiale – Täter bedroht Angestellten mit vorgehaltener Waffe

Für die Deutsche Post in Bonn (NRW) ein Schock: In der Filiale an der Alfred-Bucherer-Straße fand ein Raubüberfall statt.

Ein maskierter Mann überfiel einen Mitarbeiter der deutschen Post in NRW und floh – bislang fehlt von ihm jede Spur.

Deutsche Post in NRW: Angestellter mit Schusswaffe bedroht

Gegen 18.35 Uhr lauerte der Unbekannte dem Angestellten Freitagabend (4. Februar) am Hintereingang der Bonner Postfiliale auf. Der Polizei zufolge drängte der Tatverdächtige den Mitarbeiter mit vorgehaltener Schusswaffe zurück in die Filiale. Dabei forderte er die Herausgabe von Bargeld. Im Anschluss verließ er den Tatort über den Hintereingang und floh Richtung Frongasse.

Deutsche Post in NRW: Angestellter wird am Hintereingang abgepasst – was dann passiert, ist schockierend (Symbolbild). Foto: IMAGO / Ralph Peters

---------------------------

Das ist die Deutsche Post DHL Group:

Post- und Paketdienstleister sowie Anbieter internationaler Express-, Speditions-, E-Commerce- und Supply-Chain-Management-Leistungen

Von 1998 bis 2002 schrittweiser Erwerb von DHL durch Deutsche Post AG

Konzern mit rund 550.000 Mitarbeiter in 220 Ländern

Im Jahr 2020 einen Umsatz von 66,8 Milliarden Euro

---------------------------

Deutsche Post in NRW: Wer ist der Tatverdächtige?

Zeugen beschreiben den Tatverdächtigen als etwa 1,80 m groß und circa 25 bis 30 Jahre alt. Er habe außerdem einen dunkleren Teint und Deutsch mit einem Akzent gesprochen. Der Unbekannte trug Beschreibungen zufolge ein dunkles Oberteil, eine schwarze Sturmhaube und schwarze Einweghandschuhe.

---------------------------

Die Polizei bittet um Mithilfe und mögliche Hinweise. Ist dir der beschriebene Mann zur Tatzeit am Freitag in Endenich aufgefallen, kannst du dich unter der Rufnummer 0228 15 0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw an die zuständige Stelle der Polizei wenden.

