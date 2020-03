Deutsche Post: Eine Frau aus Düsseldorf staunte nicht schlecht, als sie DIESEN Brief erhielt. (Symbolbild)

Deutsche Post: Frau aus Düsseldorf erhält einen Brief – als sie ihn öffnet, ist sie völlig fassungslos

Düsseldorf. Da ist die Deutsche Post wohl mal richtig abgegangen...

Christiane Todt-Höhndorf (55) hat wie jeden Tag in ihren Briefkasten geschaut – und ihren eigenen Brief gefunden, den sie vor unfassbaren 19 Jahren mal eingeworfen hatte! Das berichtet der „Express“.

Deutsche Post: Alter Brief kommt zur Absenderin zurück

Die Düsseldorferin: „Ich konnte mit der Adresse erst gar nichts anfangen, bis ich auf dem Brief meinen alten Absender gelesen habe.“ Damals, im Jahr 2001, sei sie noch Inhaberin ihrer eigenen Hausverwaltung gewesen, der Brief eine Mahnung an einen Ex-Mieter, der die Miete nicht zahlen wollte.

Diese Mahnung ist wohl nie angekommen. Die Frau weiter: „Ich war schon ziemlich erstaunt und habe mich gewundert, was in den letzten 19 Jahren mit dem Brief passiert ist.”

Die Ex-SPD-Politikerin Käte Strobel war ehemalige Familienministerin. (Archivfoto) Foto: imago images / WEREK

„Nach fast zwei Jahrzehnten...“

Die Briefmarke sei noch mit dem Porträt der verstorbenen Politikerin Käte Strobel versehen gewesen, ein Teil einer Sonderserie von 2000 – und deshalb natürlich noch mit einem D-Mark-Porto angegeben.

Christiane Todt-Höhndorf gegenüber „Express“: „Mich freut die Tatsache, dass die Deutsche Post ihren Beförderungsauftrag offenbar sehr ernst nimmt, immerhin hat sie sich nach fast zwei Jahrzehnten doch noch die Zustellung versucht.“

Vermieter veranlasste Zwangsräumung

Übrigens: Das Problem mit dem zahlungsunwilligen Mieter hatte die Vermieterin auch klären können. Die Frau aus Düsseldorf erzählt: „Es kam nachher zur Zwangsräumung, weil der Mieter eben nicht zahlen wollte.“ (mg)