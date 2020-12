Deutsche Post: Ralf Kurpierz ist in Düsseldorf als „Post-Minister“ bekannt.

Deutsche Post in Düsseldorf: Diesen Boten kennt in seinem Viertel jeder – sein Markenzeichen macht ihn unverwechselbar

Düsseldorf. Ralf Kurpierz (52) von der Deutschen Post ist in seinem Bezirk in Düsseldorf bekannt wie ein bunter Hund. Denn der 52-jährige Briefträger übt seinen Beruf mit einer Extra-Portion Leidenschaft aus.

Besonders in der Weihnachtszeit zaubert der Angestellte der Deutschen Post vielen Menschen in Düsseldorf ein Lächeln auf die Lippen. Dafür hat er sich bereits im Jahr 1997 etwas Besonderes ausgedacht.

Deutsche Post in Düsseldorf: Der „Post-Minister“ und sein Markenzeichen

Den meisten Menschen in Düsseldorf-Bilk dürfte Ralf Kurpierz als der „Post-Minister“ bekannt sein. So stellt sich der Beamte neuen Anwohnern nämlich immer scherzhaft vor. „Der Spaß bleibt dann bei vielen hängen“, erzählt der 52-Jährige.

Ein paar nette Worte hat der Briefträger mit der Zunge auf dem Herzen für die Bilker immer übrig. „Ich liebe meinen Job einfach“, sagt er und ergänzt: „Eigentlich bin ich bei allem, was ich angehe, mit dem Herzen dabei.“ Das glaubt man auf den ersten Blick. Vor allem, wenn der „Post-Minister“ sein Markenzeichen auspackt.

„Post-Minister“ wird zum Nikolaus-Boten

Ralf Kurpierz ist es zu verdanken, dass die Menschen aus Düsseldorf-Bilk immer wissen, wann die Adventszeit beginnt.

Denn da läuft der passionierte Postbote immer mit einer eigens kreierten Weihnachtsmütze herum: Eine mit roten Pailletten besetzte Mütze mit einem Nikolaus, der wiederum eine Mütze trägt. Per Knopfdruck wackelt der Nikolaus von links nach rechts und trällert „We wish you a merry Christmas“. Ein echtes Unikat - genau wie Ralf Kurpierz selbst.

„Die Leute finden das bombig“

Sein Freude am Job hat der 52-Jährige seit Beginn seiner Laufbahn bei der Deutschen Post im Jahr 1997 also nicht verloren. Die erste Weihnachtsmütze, die ihm seinerzeit seine Mutter genäht hatte, allerdings schon: „Die hat einen Waschgang in der Waschmaschine nicht überlebt“, gesteht Kurpierz.

Dafür wackelt jetzt der Nikolaus auf seinem Kopf. „Die Leute finden das bombig“, berichtet der Nikolaus-Bote und freut sich über jeden Schmunzler, den er auslöst. „Ich möchte einfach immer für gute Laune sorgen, besonders jetzt in der schweren Pandemie-Zeit.“

Trotz Maske zaubert Ralf Kurpierz den Düsseldorfern auch in der Pandemie-Zeit ein Lächeln auf die Lippen. Foto: Alexander Keßel / DER WESTEN

Briefträger hat frommen Wunsch für alle

Das gelingt ihm sichtlich. Trotz Lockdown wünscht Ralf Kurpierz nicht nur seinen Kunden, „sondern unbekannterweise allen Menschen frohe und friedliche Weihnachtstage.“