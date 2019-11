Bei der Deutschen Bahn ist es am Montagabend im Ruhrgebiet zu einer Störung gekommen.

Deutsche Bahn: Zugstörung im Ruhrgebiet – Verkehrschaos am Montagabend!

Bei der Deutschen Bahn ist es am Montagabend zu einer Störung an einem Zug gekommen. Das Fahrzeug befand sich zwischen dem Hauptbahnhof in Duisburg und dem Essener Hauptbahnhof. Wie die Bahn zwei Stunden später mitteilt, sei die Störung behoben. Es kommt aber noch zu Verzögerungen und Verspätungen.

Deutsche Bahn: Chaos im Ruhrgebiet

Dadurch konnten nicht alle Züge die Strecke fahren. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, kann es dadurch am Abend zu Änderungen im Fahrplan kommen. Pendler sollten also aufpassen.

Bahn: Störung am Montagabend – Pendler aufgepasst

Die Deutsche Bahn informiert unter anderem auf Twitter über Aktualisierungen der Störung.

1/2 #RE1 / #RE2 / #RE42 / #RE6 / #S1 / #S3 Technische Störung an einem Zug zw. #Duisburg Hbf und #Essen Hbf. Streckenabschnitt eingeschränkt befahrbar. Züge warten zunächst an Bahnhöfen. In der Folge kommt es jetzt zu Verspätungen und Teilausfällen. — DB Regio AG - NRW (@Regio_NRW) October 28, 2019

Betroffen sind aktuell die Züge:

RE 1: Aachen – Eschweiler – Düren – Horrem – Köln – Düsseldorf – Düsseldorf Flughafen – Duisburg – Essen – Bochum – Dortmund – Hamm

RE 1: Hamm – Dortmund – Bochum – Essen – Duisburg – Düsseldorf Flughafen – Düsseldorf – Köln – Horrem – Düren – Eschweiler – Aachen

RE 2: Düsseldorf – Duisburg – Essen – Gelsenkirchen – Recklinghausen – Münster

RE 2: Münster – Recklinghausen – Gelsenkirchen – Essen – Duisburg – Düsseldorf

RE 6: Köln/Bonn-Flughafen – Neuss – Düsseldorf – Düsseldorf Flughafen – Duisburg – Essen – Dortmund – Hamm – Bielefeld – Herford – Minden

RE 6: Minden – Herford – Bielefeld – Hamm – Dortmund – Essen – Duisburg – Düsseldorf Flughafen – Düsseldorf – Neuss – Köln/Bonn-Flughafen

RE 42: Mönchengladbach – Krefeld – Essen – Gelsenkirchen – Recklinghausen – Haltern – Münster

RE 42: Münster – Haltern – Recklinghausen – Gelsenkirchen – Essen – Krefeld – Mönchengladbach

S 1: Dortmund – Bochum – Essen – Mülheim (Ruhr) – Duisburg – Düsseldorf – Solingen

S 1: Solingen – Düsseldorf – Duisburg – Mülheim (Ruhr) – Essen – Bochum – Dortmund

S 3: Oberhausen – Mülheim (Ruhr) – Essen – Hattingen (Ruhr)

S 3: Hattingen (Ruhr)– Essen – Mülheim (Ruhr) – Oberhausen

Auf der Banhstrecke kann es derzeit noch zu Verspätungen zwischen 20 bis 30 Minuten kommen. (db)