Nach Chaos bei der Deutschen Bahn im Ruhrgebiet – jetzt beginnt das geplante Chaos

Bahn-Pendler im Ruhrgebiet müssen in den nächsten Wochen ganz stark sein. Denn seit Freitagabend (5. September) geht rund um den Bochumer Hauptbahnhof gar nichts mehr. Die Strecke von Essen nach Bochum wird nach Angaben der Deutschen Bahn bis zum 31. Oktober gesperrt (>>> hier alle Einzelheiten).



Pendler müssen sich auf Umleitungen, Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Zu allem Überfluss kommt jetzt noch ein weiteres Problem in Dortmund hinzu.

Bochum Hbf vom Bahnverkehr abgeschnitten

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Bochum will, muss in den nächsten Wochen mit Bussen vorliebnehmen. Denn wegen der Sperrung der Gleise zwischen Bochum und Essen setzt die Deutsche Bahn auf Schienenersatzverkehr auf der Straße.

Züge, die normalerweise Bochum ansteuern, werden umgeleitet. So wird beispielsweise der RE 1 zwischen Dortmund und Essen über Herne umgeleitet. Auf der Linie RE 6 fallen die Züge zwischen Essen und Dortmund wochenlang aus, beim RE 11 entfallen die Halte zwischen Dortmund und Duisburg.

Auch Fernverkehr betroffen

Die Streckensperrung betrifft nicht nur den Nahverkehr. Denn am Bochumer Hauptbahnhof kann bis Ende Oktober kein Fernverkehrszug mehr halten. Die Züge zwischen Dortmund und Köln, Düsseldorf und Essen müssen umgeleitet werden. Dadurch verlängern sich die Fahrtzeiten um 20 Minuten. Doch das ist noch nicht alles.

Zu allem Überfluss macht zuvor noch ein defektes Stellwerk in Dortmund Probleme. Wie die „Ruhrnachrichten“ berichten, hat die Deutsche Bahn das Stellwerk außer Betrieb genommen, nachdem das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) technische Mängel an der Anlage entdeckt hatte.

„Bei weiterem Betrieb der signaltechnischen Anlage mit den festgestellten Mängeln konnte eine Beeinträchtigung der Sicherheit des Zugverkehrs nicht ausgeschlossen werden, erklärte ein Sprecher der Zeitung. In der Folge konnten Züge auf Anweisung der EBA lediglich „mittels schriftlichen Befehl des Fahrdienstleiters an den Fahrzeugführer und mit reduzierter Geschwindigkeit“ dort fahren. Dementsprechend hatte es seit Donnerstag massive Störungen im Nah- und Fernverkehr gegeben. Zwischenzeitlich war die Hauptstrecke zwischen Dortmund und Hamm komplett dicht.

Nach Angaben der Deutschen Bahn konnte das Stellwerk bis Freitagabend repariert werden. Um 21 Uhr begann dann das geplante Chaos rund um Bochum.