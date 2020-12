Deutsche Bahn: Polizei jagt Sex-Täter – widerlich, was er von einem Jugendlichen in der S9 forderte

Die Polizei jagt einen Exhibitionisten, der sich in einem Zug der Deutschen Bahn vor einem Jugendlichen entblößt hatte.

Dazu hat die Polizei auch Fahndungsfotos des Mannes veröffentlicht.

Deutsche Bahn: Polizei jagt Sex-Täter aus S9

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Recklinghausen

Was war geschehen? Am Freitagabend, den 30. Oktober 2020 gegen 20 Uhr soll der bislang unbekannte Tatverdächtige in einem Zug der Deutschen Bahn unter der Hose an seinem Glied manipuliert haben.

Dabei soll er laut Polizei den Blickkontakt zu einem 16-jährigen Fahrgast gesucht haben. Schlimmer noch: er soll den Jugendlichen durch Gesten aufgefordert haben, sein Oberteil hochzuziehen.

Mann stieg in Gladbeck-West aus

Das ganze geschah im Zugabteil der S9 zwischen Bottrop und Haltern am See. Der Tatverdächtige wurde dabei aufgenommen. In Gladbeck-West verließ der Mann den Zug.

So wird der Mann beschrieben:

weißes, schütteres Haar, Halbglatze.

zwischen 1,75 und 1,85 m groß.

zwischen 60 und 70 Jahre alt.

rote Winterjacke, blaues Shirt mit weißer Aufschrift, blaue Jeans, hellbraune Lederschuhe.

Der Mann hatte einen Bauchansatz und trug eine Brille.

Die Polizei bittet nun um Hinweise und fragt: wer kennt den Mann?

Wenn du helfen kannst, melde dich an das Fachkommissariat für Sexualdelikte der Polizei Recklinghausen unter 0800 2361 111. (ms)