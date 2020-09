Die Deutsche Bahn modernisiert einen Abschnitt einer besonders nachgefragten Strecke in NRW. Durch die Arbeiten, die mehr als zwei Wochen dauern sollen, droht deshalb eine Riesen-Baustelle.

Unter anderem erneuert die Deutsche Bahn Oberleitungen auf rund zwei Kilometern Länge und setzt somit die Modernisierung der Infrastruktur mitten im Ruhrgebiet fort. Das teilte das Unternehmen mit.

Deutsche Bahn: Pendler aufgepasst! Riesen-Baustelle droht

Vom 9. Oktober bis zum 26. Oktober laufen insgesamt vier verschiedene Bauprojekte auf der Strecke zwischen Dortmund und Hamm. In dieser Zeit ist die Strecke für den Zugverkehr gesperrt. Gearbeitet wird an vier Baustellen gleichzeitig: an neuen Oberleitungen, Lärmschutzwänden, sowie am Bau einer Eisenbahnüberführung. Gleichzeitig finden letzte Arbeiten zur Modernisierung des Kamener Bahnhofs statt.

Die Bauarbeiten führen zu diesen Änderungen im regionalen Zugverkehr:

RE 1 (RRX) Aachen Hbf <> Hamm Hbf - Züge fallen zwischen Dortmund Hbf und Hamm Hbf aus. Als Ersatz verkehren Busse.

RE 3 Düsseldorf Hbf <> Hamm Hbf - Die Züge werden zwischen Dortmund Hbf und Hamm Hbf ohne Zwischenhalt umgeleitet. Als Ersatz zu den ausfallenden Halten verkehren Busse.

RE 6 (RRX) Minden <> Köln/Bonn Flughafen - Die Züge fallen zwischen Dortmund Hbf und Hamm Hbf aus. Als Ersatz verkehren Busse.

RE 11 (RRX) Kassel / Hamm Hbf <> Düsseldorf Hbf - Die Züge fallen zwischen Dortmund Hbf und Hamm Hbf aus. Als Ersatz verkehren Busse.

Im gesamten Bereich des Bahnhofs Kamen bis zum Neubau der Eisenbahnüberführung Südkamener Straße erneuert die Deutsche Bahn auf einer Länge von zwei Kilometern die Oberleitungen. Insgesamt werden 72 neue Masten aufgerichtet.

Gleichzeitig baut die Deutsche Bahn in Hamm eine neue Schallschutzwand, um Anwohner vor Schienelärm zu schützen. Die Wand ist über 500 Meter lang und drei Meter hoch.

Die Bauarbeiten führen zu diesen Änderungen im Fernverkehr:

Die Züge des Fernverkehrs zwischen Dortmund und Hamm werden umgeleitet und verkehren mit geänderten Fahrzeiten.

Die Fernverkehrslinien Düsseldorf-Dortmund-Hannover-Berlin:

Diese Züge werden zwischen Dortmund und Hamm umgeleitet und verkehren mit geänderten Abfahrts- und Ankunftszeiten. Die Reisezeiten verlängern sich um bis zu 20 Minuten.

Zum Teil entfallen Halte in Düsseldorf Hbf, Düsseldorf Flughafen und Duisburg.

Fernverkehrslinie Richtung Dresden und Einzelzüge Richtung Erfurt / Gera:

Diese Züge werden über Hagen umgeleitet. Der Halt in Dortmund entfällt.

Einzelzüge weiterer Fernverkehrslinien:

Einzelne Züge werden umgeleitet und zum Teil entfallen Halte in Dortmund und Bochum.

In Kamen geht die Modernisierung des Bahnhofs in die Endphase. Das Dach am Mittelbahnsteig wird saniert.

Gemeinsam mit dem Kreis Unna wird außerdem der Bahnübergang Südkamener Straße in Kamen beseitigt. Bis 2023 wird es dort immer wieder zu Baumaßnahmen kommen. Ziel soll sein, dann den Bahnübergang endgültig außer Betrieb zu nehmen. (pg)