Schock im Zug! Ein Regionalexpress der Deutschen Bahn in NRW musste am Freitag (21. Juli) evakuiert werden. Denn plötzlich war die gesamte Bahn komplett verraucht gewesen.

Einige Fahrgäste hätten dadurch beinahe eine Rauchvergiftung erlitten, wären die Rettungskräfte nicht derart schnell zur Stelle gewesen. Nun ist klar, woher der Rauch in NRW-Bahn kam.

Deutsche Bahn in NRW: Rauch im RE! 300 Passagiere evakuiert

Ein Defekt an einem Regionalexpress in NRW hatte am Freitag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. In einem Zug der Linie RE2 in Fahrtrichtung Düsseldorf breite sich plötzlich Rauch in den Abteilen aus. Erste Fahrgäste begannen zu husten.

Dann machte der RE bei Münster auf freier Strecke Halt und die Feuerwehr wurde verständigt. Bis die Einsatzkräfte ankamen, hatten die Bahnmitarbeiter bereits alle 300 Passagiere aus der Bahn geleitet. Sogleich untersuchten die Rettungskräfte alle Fahrgäste und stellten bei zweien eine Atemwegsreizung fest. Doch nur bei einem von ihnen war es nötig, ein Krankenhaus aufzusuchen. Die betroffene Person wurde sogleich abtransportiert.

Die Bremse war der Übeltäter

Wie sich später herausstellte, hatte eine festgefahrene Bremse den Zwischenfall verursacht. Daher rührte der dunkle Rauch, der die Abteile erfüllt hatte. Mithilfe der Lüftung und Klimaanlage verteilte sich dieser großzügig im Zug.

Ein Feuer habe es jedoch nicht gegeben, allerdings konnte die Bahn anschließend nicht mehr weiterfahren. So mussten die Reisenden eine Stunde auf den nächsten Zug warten und mit dem ging es dann auch erst einmal zurück nach Münster, bevor sie endlich weiter zur Landeshauptstadt nach Düsseldorf fahren konnten. (mit dpa)