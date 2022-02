Wenn sich der Verkehr außerorts staut, muss in Deutschland eine Rettungsgasse gebildet werden. Das musst du dabei beachten.

Deutsche Bahn in NRW: Randalierer schmeißt Fahrrad aufs Gleis – Zug kann nicht mehr bremsen

Chaos bei der Deutschen Bahn in NRW! Ein randalierender Mann hatte am Freitag an der Haltestelle Rommerskirchen einfach sein Fahrrad auf die Gleise geworfen – direkt vor einen einfahrenden Zug!

Der Fahrer konnte noch bremsen, schleifte das Fahrrad aber mehrere Meter weiter. Danach war es das erst mal für den Verkehr mit der Deutschen Bahn in Rommerskirchen (NRW).

Deutsche Bahn in NRW: Randalierer schmeißt Fahrrad aufs Gleis – direkt vor den Zug!

Das muss ein sehr unangenehmer Freitagabend für die Bahnreisenden und den Zugführer in Rommerskirchen gewesen sein. Sie warteten auf den nächsten Zug während neben ihnen ein 47-Jähriger am Bahnsteig randalierte. Doch gegen 18.44 Uhr wurde aus dem unangenehmen Vorfall ein äußerst gefährlicher, als der Mann plötzlich sein Fahrrad auf die Gleise warf – gleich vor einen einfahrenden Zug.

Der Lokführer konnte nicht so schnell bremsen und erfasste das Fahrrad mit dem Zug und schleifte es noch 200 Meter weiter. Obwohl es zu keinem Schaden an der Lok kam, musste die Strecke für mehrere Stunden gesperrt werden. Viele Bahnen verspäteten sich in der Folge, mussten umgeleitet werden oder fielen ganz aus.

Der Zug der Deutschen Bahn in NRW schleifte das Fahrrad mehrere hundert Meter mit. Das war danach noch übrig. Foto: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Die Polizei konnte den 47-Jährigen unweit der Haltestelle abpassen und führte einen Alkoholtest durch. Der Mann hatte einen Wert von 1,72 Promille. Dann wurde noch ein Bluttest gemacht und es ging auf die Wache. Jetzt muss sich der Trunkene wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr verantworten. (mbo)