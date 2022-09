Deutsche Bahn in NRW: Mann verhält sich unverschämt in RE 5 – dann eskaliert die Situation

Wer häufiger mit der Deutschen Bahn in NRW unterwegs ist, der weiß: Auf fast jeder Zugfahrt, vor allem in den Abendstunden, gibt es immer den einen Unruhestifter, der allen anderen Passagieren die Reise verdirbt.

So auch in einer Regionalbahn in Köln (NRW). Nach dem, was sich ein Passagier vor den Augen des Personals der Deutschen Bahn erlaubte, musste sogar die Bundespolizei eingreifen.

Deutsche Bahn in NRW: 24-Jähriger fällt im RE5 unangenehm auf

Für viele Bahnreisende ist das Rauchverbot im Zug bereits so selbstverständlich, dass man kaum glaubt, dass diese Regelung erst seit 2007 offiziell besteht.

Einen 24-Jährigen scherte das Verbot am Samstagabend (17. September) auf seiner Bahnfahrt zwischen Leverkusen und Köln offenbar herzlich wenig.

Schnell wurden andere Fahrgäste in dem RE5 auf den Verstoß aufmerksam und baten den jungen Mann, mit dem Rauchen aufzuhören.

Bei der Deutschen Bahn in NRW wurde es am Samstagabend. 17. September, ungemütlich. (Symbolbild) Foto: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Dieser zeigte sich uneinsichtig und attackierte einen anderen Reisenden mit Schlägen gegen den Kopf und Hals. Beim Versuch, den Streit zu schlichten, wurde ein weiterer Augenzeuge verletzt.

Gegen 19 Uhr alarmierte ein Augenzeuge die Bundespolizei. Am Hauptbahnhof in Bonn gelang es den Beamten, den 24-Jährigen festzunehmen. Der Aggressor blieb weiterhin stur und beleidigte die Einsatzkräfte. Laut Polizei soll er einen freiwilligen Atemalkoholtest abgelehnt haben.

Fahrgast erhält mehrere Anzeigen

In der Zwischenzeit sollte das Videomaterial weitere Hinweise liefern. Somit muss sich der junge Mann nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung sowie wegen der Beleidigung der Einsatzkräfte verantworten. (neb)