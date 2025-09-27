Bahn-Pendler in NRW stöhnen – nächste Mega-Baustelle

Die Deutsche Bahn hat ihren neuen Winterfahrplan vorgestellt. Nicht unerheblich dabei sind die Bauarbeiten auf der Strecke von Köln nach Hagen. Diese beginnen am 6. Februar 2026 und dauern über fünf Monate. Besonders Pendlerinnen und Pendler in Köln trifft die Sperrung hart. Auf der Strecke verkehren dann nur noch vereinzelt S-Bahnen.

Deutsche Bahn: Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr

Der Fernverkehr wird auf den Strecken Hagen–Wuppertal–Solingen–Köln komplett eingestellt, wie der „Express“ berichtet. Fernzüge werden über Düsseldorf, Essen und Dortmund umgeleitet. Der Regionalverkehr (RB/RE) fällt ebenfalls auf mehreren Abschnitten aus, darunter Wuppertal–Solingen–Köln und Wuppertal–Velbert-Langenberg. Zudem ist der S-Bahn-Verkehr zwischen Wuppertal Hbf und Wuppertal-Ronsdorf gesperrt. Auf einigen Strecken, wie Hagen–Wuppertal–Düsseldorf, gibt es eingeschränkten Verkehr. Für betroffene Pendlerinnen und Pendler plant die Deutsche Bahn Ersatzbusse.

Die Sanierungsarbeiten umfassen Gleise, Weichen und Oberleitungen sowie die Modernisierung von Bahnhöfen. „Außerdem werden viele Bahnhöfe modernisiert und aufgewertet und an einigen Stationen die Barrierefreiheit verbessert“, teilte die Deutsche Bahn dazu mit. Details zum Schienenersatzverkehr folgen im Oktober 2025.

Deutsche Bahn: Sanierungspläne bis 2028

Die betroffene Strecke führt durch Köln-Mülheim, Solingen Hbf und Wuppertal Hbf sowie zahlreiche weitere Stationen bis Hagen Hbf. Eine zweite Sanierungsphase ist für die Strecke Hagen–Hamm im Jahr 2028 geplant.

Ab Juli 2026 beginnt ein weiterer Bauabschnitt an der rechtsrheinischen Strecke Troisdorf–Unkel. Auch hier modernisiert die Deutsche Bahn Bahnhöfe und führt umfangreiche Arbeiten durch. Bis Dezember 2026 sollen diese Maßnahmen abgeschlossen sein.