Deutsche Bahn: Schockierender Vorfall in Mülheim – Zugführer reagiert sofort!

Am Hauptbahnhof Mühlheim kam es zu einem brisanten Zwischenfall, der eine Frau in eine lebensgefährliche Situation brachte. Ein Zugführer der Deutschen Bahn konnte das Unglück gerade noch rechtzeitig abwenden.

Deutsche Bahn: Bundespolizei warnt vor Gefahren im Zugverkehr

Am Samstag (11. November) ereilte die Bundespolizei gegen 12 Uhr die dramatische Nachricht: Eine Frau hatte sich am Hauptbahnhof Mühlheim/Ruhr in Lebensgefahr gebracht. Die Passantin sprang in den Gleisbereich, während ein Regional-Express der Deutschen Bahn in den Bahnhof einfuhr. Der Zugführer des RE1, der gerade aus Richtung Hamm gekommen war, setzte die Bundespolizei darüber in Kenntnis, dass die Notbremsung gerade noch rechtzeitig eingeleitet werden konnte, um die Frau nicht zu gefährden. Die rasante Schnellbremsung von 88 Kilometer pro Stunde runter auf den kompletten Stillstand ging an dem Lokführer jedoch nicht spurlos vorbei.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

+++ Deutsche Bahn muss NRW-Strecke über Jahre (!) sperren – nur ER ist Schuld +++

Nachdem ein Bahnmitarbeiter der 59 Jahre alten Passantin kurz nach dem Vorfall aus dem Gefahrenbereich geholfen hatte, fasste sie den Mut, sich bei dem Zugführer zu entschuldigen. Dieser stand so unter Schock, dass er seinen Dienst vorzeitig beenden und abgelöst werden musste. „Aufgrund dessen, dass die Frau angab, dass sie sich derzeit in stationärer Behandlung in einem Krankhaus befinde, wurde sie im Anschluss diesem zugeführt“, heißt es in einer Pressemeldung der Bundespolizei.

Weitere Themen:

Verletzte gab es bei dem schockierenden Vorfall in Mühlheim zwar keine, dennoch wird gegen die 59-Jährige von Seiten der Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Darüber hinaus nutzt die Bundespolizei den Zwischenfall, um auf die Gefahren im Gleisbereich aufmerksam zu machen. Moderne Züge seien leise und dadurch beim Einfahren schlechter zu hören. Daher gilt: Die Sicherheitslinien auf dem Boden erst übertreten, wenn der Zug gehalten hat.