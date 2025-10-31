Bahnstörung in NRW sorgt für Frust bei Pendlern – Zugausfälle und Verspätungen bis in den Abend

Großes Chaos am Krefelder Hauptbahnhof! Wegen eines defekten Stellwerks ist der komplette Bahnhof seit Donnerstag (30. Oktober) gesperrt. Pendler aus NRW sind jetzt auf den Schienenersatzverkehr angewiesen, der jedoch auch nur bedingt fährt. Wie lange die Sperrung noch andauern wird, ist weiterhin unklar (Stand: 17 Uhr).

Am Donnerstagmorgen warteten Pendler vergeblich am Krefelder Bahnhof – kein einziger Zug befuhr den Bahnhof. Grund dafür war ein Brand eines Schaltkastens, der als Verteiler für Kabel dient. Das Feuer führte zu einem Defekt im Stellwerk.

Deutsche Bahn: Reparaturen dauern an

Das hat gravierende Folgen für alle Pendler in NRW. Die Reparaturen des Stellwerks ziehen sich. Auch am Freitag (31. Oktober) kann weiterhin kein Zug den Bahnhof befahren. Auf „Zuginfo.NRW“ heißt es: „Der Großraum Krefeld Hbf ist aktuell nicht befahrbar. Bisher haben wir leider keine Informationen zur Dauer der Beeinträchtigung.“

DER WESTEN hat bei der Deutschen Bahn nachgefragt. Der Pressesprecher konnte allerdings nicht bestätigen, wann das Chaos auf der Strecke in NRW beendet wird. Er geht jedoch davon aus, dass die Reparaturen im Laufe des „späten Nachmittags oder frühen Abends“ abgeschlossen werden könnten.

Was Pendler aus NRW jetzt beachten müssen

Mit dem Ausfall der Züge sind Pendler auf den Schienenersatzverkehr angewiesen. Doch auch dieser fährt nur eingeschränkt. Gegenüber dem „WDR“ klagte ein Pendler: „Ich bin seit sechs Uhr morgens hier. Alle Busse, die hier hinkommen, fahren grundsätzlich nach Neuss.“ Der Sprecher der Deutschen Bahn rät betroffenen Passagieren, sich vorab auf „Zuginfo.NRW“ zu informieren. Dort werden Kunden über die Ausfälle informiert und können auch einen Lageplan des Schienenersatzverkehrs einsehen.

Derzeit sind mehrere wichtige Verbindungen des Bahnverkehrs in NRW betroffen. Der RE 7 befährt aktuell nicht die Abschnitte zwischen Neuss und Krefeld. Beim RE 10 kommt es zu Teilausfällen zwischen Kempen und Düsseldorf Hbf. Passagiere werden darauf hingewiesen, dass es auf der gesamten Strecke zu Einschränkungen und weiteren Ausfällen kommen kann.

Der RE 42 und der RB 33 werden in beide Fahrtrichtungen zwischen Krefeld-Uerdingen und Mönchengladbach Hbf ohne Halt umgeleitet. Wer den RB 35 nutzen möchte, muss sich auf Teilausfälle zwischen Krefeld-Linn und Mönchengladbach Hbf einstellen. Der RB 37 fällt hingegen komplett aus.