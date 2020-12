Deutsche Bahn in NRW: Konzern plant neue IC-Strecke ins Ruhrgebiet – eine Sache ist komplett neu

Deutsche Bahn in NRW: Eine Sache an der Strecke ist komplett neu. (Symbolbild)

Derzeit sind die Züge der Deutschen Bahn auch in NRW wegen der Corona-Pandemie und des Lockdowns nicht so stark frequentiert wie zuvor.

Dennoch hat die Deutsche Bahn nun erklärt, dass es in NRW eine neue IC-Strecke geben soll.

Deutsche Bahn in NRW: Konzern plant neue IC-Strecke ins Ruhrgebiet

Bis die neue Strecke der Deutschen Bahn befahren wird, müssen sich alle Bahnfahrer aber noch etwas gedulden. Erst in fast einem Jahr – Mitte Dezember 2021 – soll die neue Strecke von Frankfurt am Main nach Münster an den Start gehen.

Nicht alle Züge sollen dabei ihre Endhaltestelle in Münster haben. Manche sollen weiter nach Norddeich Mole fahren. Für einige Städte entlang der rund 220 Kilometer langen Strecke wird dies die erste Fernverkehrsanbindung seit 15 Jahren sein.

Deutsche Bahn: Neue Strecke ab Ende 2021

Außerdem wird es bei der Strecke ein Novum in NRW geben: Im Abschnitt zwischen Dillenburg und Letmathe können in den meisten IC-Zügen auch die Fahrkarten des Nahverkehrs genutzt werden.

„Die schnellen Verbindungen nach Frankfurt und Dortmund bringen für unsere Region einen erheblichen Mehrwert und schaffen für staugeplagte Autofahrer einen attraktiven Anreiz, von der Straße auf die Schiene umzusteigen“, betont Joachim Künzel, Geschäftsführer des Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL).

Deutsche Bahn: Nah- und Fernverkehr sollen sich ergänzen

Nah- und Fernverkehr ergänzen sich ab Ende 2021 auf der Achse zwischen Siegen und Letmathe. Die dann nur noch zweistündlich fahrenden Züge des „Ruhr-Sieg-Express“ (RE 16) ergänzt den ebenfalls alle zwei Stunden verkehrenden Intercity zum bestehenden Stundentakt. Das Angebot der „Ruhr-Sieg-Bahn“ (RB 91) bleibt unverändert bestehen.

Auf der neuen Strecke werden neue, doppelstöckige IC-Züge mit 468 Sitzplätzen eingesetzt. Die neue IC-Linie wird in Frankfurt am Main starten und zweistündlich die hessischen Städte Bad Nauheim, Wetzlar und Dillenburg mit den westfälischen Städten Siegen, Kreuztal, Lennestadt (Altenhundem und Grevenbrück), Finnentrop, Plettenberg, Werdohl, Altena und Iserlohn (Letmathe) verbinden. Die Züge nach Münster halten in Witten und Dortmund, zwei Zugpaare auf dem Weg nach Münster halten in Schwerte und Unna. Ein tägliches Zugpaar fährt darüber hinaus von Münster noch weiter bis Norddeich Mole mit Anschluss auf die Ostfriesischen Inseln. (gb)